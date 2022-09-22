Олег Тюкаев: "Мы знаем, где купить то, что нужно клиенту, помогаем ему и финансируем эти сделки"

Примерно год назад руководителем Приволжского дивизиона компании "Интерлизинг" стал Олег Тюкаев. Тогда же он поделился с Волга Ньюс своими ближайшими планами. Сегодняшний разговор с ним - о том, что происходит на рынке лизинга и как компания помогает развитию бизнеса.

- Скоро год, как вы возглавили Приволжский дивизион компании "Интерлизинг". Удалось ли решить задачи, стоявшие перед вами, и как обстоят дела сегодня?

- С задачами справились. Мы выполнили план октября прошлого года и уверенно закрыли квартальный план. Наиболее высокими показателями отметились ноябрь и декабрь. В прошлом году нам удалось запустить три новых филиала - в Тольятти, Ульяновске и Оренбурге.

Введение экономических санкций в начале года, конечно, сказалось на объемах продаж. Мы скорректировали планы. Сейчас ситуация выравнивается - экономика оживает. Думаю, до конца года мы преодолеем небольшое отставание от докризисных плановых показателей. В сентябре-октябре откроем еще три филиала: в Пензе, Саратове и Кирове. Мы извлекли максимум выгоды из ситуации, возникшей на рынке из-за сокращения штатов в сфере продаж, и пригласили в компанию успешных менеджеров. Так нам удалось усилить команду в Самаре и Нижнем Новгороде новыми руководителями из их числа.

- Откуда же вы взяли ресурс для такого мощного старта?

- Все сложилось довольно удачно, во-первых, потому что на рынке лизинга конец года совпадает с пиком продаж. Во-вторых, мы собрали крепкие команды в филиалах. Кроме того, нам были предоставлены дополнительные возможности, полномочия, и мы хорошо замотивировали сотрудников. Стали работать еще активнее, эффективнее и справились с задачами.

- Что происходило с рынком лизинга в течение года и что сейчас? Сказалась ли на вашей компании экономическая блокада России, и если да, то в чем это выражается?

- С началом специальной военной операции рынок лизинга изменился. Сильно просел сегмент легковых автомобилей - из России ушли многие европейские бренды. Сейчас на их место заходят китайские производители, да и параллельный импорт легковых автомобилей тоже есть. По всей продуктовой линейке мы пересматриваем ликвидность китайских брендов в лучшую сторону. Вторичный рынок китайской техники - грузовиков, легковых автомобилей - растет. И мы определяем, как можно быстро перепродать эту технику. Если в марте-апреле ценник изменялся чуть ли не ежедневно, то теперь рынок стабилизировался - сейчас стали больше покупать китайской техники. Многие наши клиенты, раньше покупавшие "мерседесы", "маны", "дафы", постепенно перестраиваются. Если у нас хорошо шла в основном самосвальная китайская техника, то теперь на смену европейским приходят китайские дорожные тягачи, которых раньше было мало.

За этот год мы научились работать с китайскими брендами, с параллельным импортом легковых автомобилей, который сейчас активно развивается. Год был непростой. Февраль и март мы прожили более или менее благополучно, а в апреле произошел определенный спад и активности, и продаж. Ценники тогда взлетели - и рынок встал. Ближе к лету цены постепенно стабилизировались. Мы не прекращали финансирование ни на один день. Вслед за центральным банком подняли ставку, а сейчас наши ставки даже меньше, чем в феврале этого года. Рынок не только стабилизировался - он даже немного упал по стоимости денег.

Другой вопрос, что многие клиенты сейчас пересмотрели свои бизнес-модели и скорректировали закупочные программы, уменьшив их. Бизнес сейчас подстраивается к ситуации, находит новые рынки, и мы готовы ему помогать с поставкой оборудования. Да, сроки поставок увеличились, но оборудование есть, оно поступает. И мы переориентировались на микро-, малый и средний бизнес. Он будет заполнять ту нишу, где были зарубежные игроки.

Мы жили в дефиците предметов лизинга в пандемию, и она нас научила решать эту задачу. Мы знаем, где купить то, что нужно клиенту, помогаем ему и финансируем эти сделки.

- Значит ли это, что если клиенту потребуется взять в лизинг европейский или японский легковой автомобиль, то вы поможете ему решить эту проблему?

- Да, благодаря параллельному импорту у нас есть такая возможность. Белорусские и казахские партнеры поставят нам автомобили по докризисным ценам. Легковые автомобили есть, а вот с грузовой техникой сложнее. Мы стараемся искать свои ниши на рынке лизинга грузовых автомобилей и спецтехники.

- Насколько рискует покупатель китайской техники?

- Если брать легковой транспорт - там, безусловно, есть куда расти в плане качества (хотя надо отметить, что они сделали большой шаг вперед). Через 3три-пять лет рынок привыкнет к новым маркам. Еще пара производственных циклов - и все существенные недочеты будут устранены. Тогда качество китайских автомобилей не будет уступать ни корейским, ни европейским производителям. Тем более что китайцы взяли на вооружение многие европейские технологии. Что касается грузового транспорта, то и до кризиса ему принадлежала большая часть ниши - европейские производители ставили просто заоблачные ценники, поэтому покупатель предпочел КАМАЗы, SHACMAN, SITRAK, качество которых не вызывает вопросов.

- Какие отрасли вы оцениваете как наиболее перспективные?

- Во-первых, это сельхозтоваропроизводители. Они себя чувствуют уверенно. Машиностроение, в том числе и за счет того, что заказы Минобороны начинают поступать. На освободившиеся места, в которых сильные позиции занимали мировые бренды, приходят российские предприятия малого и среднего бизнеса, которых мы обязательно поддержим.