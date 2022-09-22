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Экономика и бизнес

Рынок онлайн-торговли между частными лицами вырос на 25% за год

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда Авито и агентство Data Insight проанализировали рынок С2С онлайн-торговли, портрет продавцов, географию распространения онлайн-продаж, а также распределение пользователей по самым популярным онлайн-платформам для электронной коммерции. Авито сохраняет лидирующую позицию в общем объеме С2С-продаж среди всех каналов. 86% С2С-продавцов в качестве одной из площадок за последнее время для торговли выбирали Авито в 2021 году, в июне 2022 года их доля увеличилась до 96%.

Ключевые выводы исследования:

  • Рынок онлайн-торговли между частными лицами вырос на 25% за год и составил 1,32 трлн рублей в 2021 году. Такой рост рынка обусловлен увеличением частоты продаж. Количество сделок в 2021 году на С2С-рынке выросло на 31% и превысило 514 млн. Основной рост частоты продаж обеспечили продавцы с опытом.
  • В среднем каждый продавец использует 2,5 площадки для размещения, однако для 5 из 6 продавцов Авито — основная площадка.
  • Наиболее продаваемые товарные категории на Авито в 2021 году — "Личные вещи" (29% от всех продаж товаров), "Для дома и дачи" (26%) и "Запчасти и аксессуары" (20% сделок).
  • Все больше продавцов на Авито пользуются доставкой и продают товары как в пределах и за пределы своего населенного пункта. Количество заказов с доставкой выросло в 5,4 раз в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
  • Доля сделок с новыми товарами в 2021 году достигла 19% в общем количестве С2С-сделок на рынке.

Авито — главная площадка для частной торговли в России

Сервисы объявлений по-прежнему остаются самым популярным каналом для частных продаж в России. Авито сохраняет лидирующую позицию в общем объеме торговли между частными лицами в интернете среди всех каналов. 86% частных продавцов в 2021 году использовали Авито для продажи товаров, а в июне 2022 года уже 96% использовали платформу для С2С-торговли.

 

На классифайды по-прежнему приходится большая часть сделок между частными лицами — их доля увеличилась с 81% в 2020 году до 85% в 2021 году, в то время как доля соцсетей, мессенджеров и других площадок снизилась с 19% в 2020 году до 15% в 2021 году.

Иван Гуз, заместитель генерального директора в Авито:

"Авито играет огромную роль в онлайн-торговле не только для бизнеса, но и для частных продавцов, нашу платформу ежемесячно посещают около 56 млн людей по всей стране. Мы уже давно предоставляем своим продавцам не только витрину в интернете и доступ к покупателям, но и различные инструменты продаж, инфраструктуру для доставки заказов. Все больше растет популярность нашей доставки — в мае 2022 году количество заказов через Авито Доставку выросло в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Товары, купленные на Авито, сейчас доставляются в более чем 1100 городов и 21 тыс. населенных пунктов России, и этот список постоянно расширяется. Практически каждый месяц мы подключаем новые опции и заключаем новые логистические партнёрства, чтобы наши пользователи в любой точке России могли легко продать или получить товар в шаговой доступности".

Федор Вирин, партнер Data Insight:

"Рынок С2С торговли продолжает развиваться, в первую очередь, за счёт расширения географии сделок и развития сервисов доставки площадками. Каждая пятая сделка заключается между людьми, живущими в разных регионах России, и их количество продолжает расти. Доступность, прозрачность, уникальность — главные особенности С2С рынка, занявшего значимое место в жизни большинства потребителей".

Портрет частного продавца

Количество продавцов и покупателей на С2С-рынке в 2021 году составило 12,7 млн и 10,2 млн соответственно. При этом почти в 2 раза выросло число сделок на продавца: в 2020 году у продавца было в среднем 2,3 сделки в месяц, в 2021 — уже 4,3. На Авито показатель в 2020 году составлял 6,9 сделок на продавца, а в 2021 году — 7,8. Рост частоты продаж на рынке обеспечили продавцы с опытом. Интересный тренд: каждый шестой частный продавец отмечал состояние товара как "новое" или продавал товары собственного производства.

Торговля по России

Еще одним ключевым трендом в частной торговле остается рост межрегиональных сделок и популярность доставки — с каждым годом все больше продавцов отправляют товар за пределы своего населенного пункта. Доля тех, кто ограничен продажей в пределах своего населенного пункта, снизилась с 53% в 2017 году до 47% в 2021 году, а доля продающих по всей России выросла с 16% в 2020 году до 20% в 2021 году.

Распространение ареала продажи — прямое следствие более широкого использования профессиональной доставки. В 2021 году 22% заказов пришлось на курьерскую доставку и доставку до ПВЗ, и еще 14% — на Почту России.

Более активное движение россиян в сторону доставки подтверждают и цифры Авито. В 2021 году количество заказов с доставкой выросло 5,4 раз по сравнению с 2020 годом, а уже в мае 2022 года количество заказов через Авито Доставку выросло еще в 7 раз по сравнению с прошлым. А компаний, подключивших Авито Доставку, стало в 2,5 раза больше. Самыми популярными категориями в доставке через ПВЗ в мае 2022 года стали "Одежда, обувь, аксессуары", "Запчасти и аксессуары для автомобилей" и "Детская одежда и обувь".

С2С-торговля в интернете популярна во всей России. Что интересно, активнее всего в последние три года она развивается в городах с населением от 100 до 500 тыс человек: в 2019 году доля таких городов в С2С-продажах составляла 15%, в 2020 году — 29%, а в 2021 году показатель достиг 34%.

В 2021 году самая высокая частота продаж была зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе — здесь на продавца пришлось 5,7 продаж в месяц. На втором месте по частоте оказался Уральский федеральный округ с 4,4 продаж, на третьем — Центральный федеральный округ с 4,3 продаж.

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Авито — лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России.

Согласно данным Similar Web, Авито — самая популярная онлайн-платформа объявлений в мире. Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Количество активных объявлений на Авито сегодня — более 100 млн, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на Авито совершается около 7 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 000 новых объявлений. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping*.

* Данные рейтинга data.ai (App Annie).

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