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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Самарские поля под надежной защитой продукции компании "Щелково Агрохим"

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня каждый седьмой гектар сельхозугодий губернии находится под защитой компании АО "Щелково Агрохим" — поставщика уникальных средств защиты растений, удобрений, а теперь и семян собственной селекции. Благодаря его препаратам и удобрениям такое крупное хозяйство, как "Степные зори" из Большеглушицкого района, в этом году получило небывалый урожай озимой пшеницы — 68 ц/га. Небольшие фермерские хозяйства, кроме высокой эффективности продукции предприятия, отмечают хороший сервис.

Фото: предоставлено автором

Особым препаратам — особая форма

Местным сельхозпроизводителям эта компания известна с 2008 года, когда было открыто представительство в Самаре. В ее ассортименте насчитывается более 150 наименований продукции, которые позволяют защитить любые сельхозкультуры, выращиваемые в регионе: зерновые, соя, горох, лен, подсолнечник, рапс, гречиха, а также сады и виноградники.

Перечень выпускаемой продукции широк: протравители семян, гербициды, инсектициды, фунгициды, фумиганты, родентициды, десиканты, феромоны, микробиологические препараты, аминокислотные биостимуляторы, микроудобрения для листовых подкормок, регуляторы роста растений и другие.

Глава Самарского представительства АО "Щелково Агрохим" Ильгам Шакуров рассказал, что вся продукция получила высокие оценки сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств — с ее помощью более 250 сельхозпредприятий региона добились увеличения урожайности в 2-3 раза.

Уникальность продукции компании состоит в особой форме препаратов. Вещества подаются растениям в виде микроэмульсий, концентратов коллоидных растворов, масляных концентратов эмульсий, масляных дисперсий и формуляций.

Семенное драже

Уже несколько лет компания поставляет в хозяйства региона семена собственной селекции. Среди самарских аграриев хорошо зарекомендовали себя гибриды подсолнечника: Даха, Командор, Базик, АРЭВ, Комета, Фрея, Кречет и Бомбардир. Урожайность гибридов, предлагаемых компанией, не только не уступает импортным, но и превышает их. Кроме этого, фермеры отмечают такие качества, как хорошая всхожесть, устойчивость к вредным факторам, выполненность корзинок.

Соеводам области предприятие предлагает инкрустированные или протравленные семена сои высоких репродукций. Они производятся в центре селекции и семеноводства "Бетаран семена" по нетравмирующей технологии. Среди списка предлагаемых сортов выделяется сорт Бинго, оригинатором которого является "Щелково Агрохим".

Производителям зерна стоит присмотреться к оригинальным сортам озимой пшеницы: Володя, ДФ 2020, Изумруд Дубовицкого, Система, Немчиновская 85.

"Мы сразу увидели прибыль"

Фермерское хозяйство Андреевой хорошо известно в Камышлинском районе. Уже третье поколение семьи выбрало нелегкую и почетную долю хлеборобов.

Глава семейства Олег Андреев и его супруга Наталья, глава КФХ Андреева Н.В., по образованию агрономы, так же, как и их родители. Общая площадь их полей вместе с раскорчевкой составляет почти 1000 гектаров.

Супруги выращивают озимую и яровая пшеницу, гречиху, сою, лен и подсолнечник. Озимая пшеница уже убрана. Урожай выдался хорошим, в среднем 30 центнеров с гектара, третьего и четвертого продовольственного класса, что неудивительно, когда в семье агрономы. Они сторонники непахотного земледелия — системы хозяйствования, которая считается высшим пилотажем среди фермеров и не прощает ошибок.

"С продукцией компании "Щелково Агрохим" мы, наконец-то, увидели прибыль, перестали работать ради работы", — рассказывает Наталья Андреева. Собранное зерно лежит на хранении в Клявлинском хлебоприемном пункте, супруги ждут хороших закупочных цен на зерно, в семье обсуждают закупку новой сеялки и второго комбайна.

Сотрудничество с "Щелково Агрохим" стало более тесным. Олег получил должность представителя компании по северным районам Самарской области и стал консультировать земледельцев.

Сеют, но не пашут

Одно из преимуществ работы с препаратами компании в том, что схемы подходят как для технологии нулевой обработки — без вспашки, рыхления и иного механического воздействия на почву, так и для традиционных видов земледелия — вспашки и глубокого рыхления.

За советом к фермерам приезжают даже из близлежащих областей — "под крылом" у них более 60 хозяйств. Особое внимание стараются уделять вопросу защиты растений. Приглашают на свои поля, советуются, консультируются по вопросам, касающимся приобретения, выращивания, защиты и питания растений.

Эффективность применения "щелковской" технологии возделывания можно было оценить на примере состояния льняного поля. В день посещения хозяйства здесь убирали последние клинья. Масличный лен, который вот уже второй год превосходно вписался в севооборот хозяйства, дал хороший урожай — 10 ц/га.

"Лен получился чистый благодаря применению средств защиты. Без них поля были сорные", — рассказывает Олег Андреев.

Предмет особой гордости Андреевых — поля гречихи. Там справились с сорняками на "отлично".

Часть посевных площадей Андреевы отдают под испытания новых культур. В прошлом году сто опытных гектаров заняли щелковские гибриды подсолнечника. Все 22 гибрида показали себя на уровне мировых стандартов.

На соседнем поле в сто гектаров — семь видов сои, включая новый для Самарской области сорт Бинго. По сравнению с местным сортом Билявка он созревает позднее, зато выигрывает по количеству и наполненности стручков. В них сидят не три, как обычно, а четыре боба.

"Для ускорения созревания есть специальные щелковские препараты, — делится Олег Андреев, — поэтому сроки уборки можно скорректировать".

Соей в фермерском хозяйстве занимаются второй год — пока эта культура новая. За семенами ездили в Башкирию, оттуда привезли два сорта, еще есть элита — из КФХ Цирулева Е.П., три сорта, почти две тонны, — от компании "Щелково Агрохим". Достойно себя показали сорта Бинго, щелковский Командор селекции, хороший результат дал сорт Самер-1.

Высокий старт

Антон Куняев — фермер начинающий, КФХ организовал в 2019 году. Сейчас у него в обработке около 1,5 тысячи гектаров в селе Лопатино Красноярского района. Основную часть посевов занимает подсолнечник, сеет он и зерновые культуры: ячмень, пшеницу, овес. Использует традиционное земледелие — пашет и глубоко рыхлит.

"В этом году я перешел на щелковский классический гибрид и сразу увидел результат, — рассказал фермер. — С этого года беру препараты для зерновых, подсолнечника". Из основных преимуществ работы с поставщиком Антон Куняев называет оптимальные цены, наличие доставки и хорошие результаты на поле.

По его словам, несмотря на одинаковую обработку, другие бренды подсолнечника в этом году оказались не на высоте, а щелковский гибрид выглядит превосходно. Конечно, уборки еще не было, но уже сейчас можно понять, что будет хороший урожай.

Из препаратов Антон Куняев использовал Спрут экстра (гербицид сплошного действия), инсектициды, а в следующем году планирует применить протравитель семян. Кстати, инсектицид Эсперо КС буквально спас урожай подсолнечника в этом году от мотылька, а зерновые — от жука Кузьки, клопов и других вредителей.

Понравились ему в деле и биостимуляторы, в состав которых входят аминокислоты, макро- и микроэлементы, в том числе титан. Результаты листовой подкормки подсолнечника проявились практически сразу. Из дополнительных преимуществ работы с компанией фермер отметил возможность кредитования. Зачастую препараты нужны сегодня, а рассчитаться можно после сбора урожая. "Ну и самое главное — у них качественные средства защиты растений. Я планирую переходить полностью на препараты "Щелково Агрохим", — сказал Антон Куняев.

 

Ильгам Шакуров, глава Самарского представительства АО "Щелково Агрохим":

— Мы ведем работу по возрождению отечественной селекции и семеноводства и обеспечению российских производителей семенами высокого качества, что в условиях санкций особенно важно. В хозяйствах, которые с нами работают, стабильно очень хорошие урожаи. В том числе на тех сортах семян, которые мы продаем. Развитие семеноводства и селекции, выведение на рынок новых средств защиты растений — это направления, которые обеспечивают не только продовольственную безопасность страны, но и ее аграрную независимость.

 

Олег Андреев, главный агроном КФХ Андреевой Н.В.:

— Важное преимущество "Щелково Агрохим" в том, что они предлагают не только хорошую продукцию, но и готовы идти навстречу каждому фермеру: обучать, консультировать, предлагать готовые пакетные продукты для каждой культуры. Справочники, пособия — все отработано, расписано. Даже начинающий разберется. Сейчас не все компании готовы работать с маленькими хозяйствами, а "Щелково Агрохим" рады всем — и доставку прямо на поля сделают, и рассрочку оформят.

 

Антон Куняев, глава крестьянского (фермерского) хозяйства:

— Я уже решил, что буду переходить на продукцию "Щелково Агрохим". Для меня как начинающего фермера важно не только качество продукции, в котором я уже успел убедиться, умеренная цена, но и сервис. Эта компания заботится о клиентах, помогают нам, идет навстречу. Есть доставка, позвонил — сразу в течение дня привезли. Это очень важно, когда речь идет о спасении урожая от нашествия вредителей, например. Когда у нас появился луговой мотылек, нужно было принимать меры немедленно. И поставщик не подвел.

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