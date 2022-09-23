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В 2022 году Сбер сократит косвенные энергетические выбросы CO2 на 4% благодаря зеленой энергии

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Такие данные банк обнародовал ко Дню нулевой эмиссии, который отмечался 21 сентября.

День нулевой эмиссии (Zero Emissions Day) — международная экологическая дата. В этот день люди и компании по всему миру отказываются от сжигания углеводородов, в том числе для производства электроэнергии, в целях минимизации выбросов парниковых газов.

Сбер, следуя своей политике по устойчивому развитию и цели по достижению углеродной нейтральности по операционной деятельности к 2030 году, планомерно снижает собственное энергопотребление. Так, за 8 месяцев 2022 года Сбер снизил энергопотребление на 7 млн кВт*ч благодаря автоматизации управления инженерными системами. А к концу года, по предварительным расчетам, этот показатель составит 10,3 млн кВт*ч. Доля возобновляемой энергии в 2021 году достигла 22%. Объем поставки зеленой (возобновляемой) энергии на объекты банка в январе — августе текущего года достиг 44,3 млн кВт*ч. По итогам года банк планирует использовать зеленую энергию в объеме 69 млн кВт*ч, что, по предварительным расчетам, сократит косвенные энергетические выбросы CO2 (по Охвату 2) на 4% в 2022 году.

Для повышения энергоэффективности собственных генерирующих мощностей Сбер реконструирует котельные и тепловые пункты — в 2021 году эта программа охватила 68 объектов. Также в 2021 году банк установил в своих зданиях 32 тыс. энергоэффективных светильников. В результате суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов с 2018-го по 2021 год в Сбере уменьшилось на 22% — до 7 158 232 ГДж.

При строительстве новых объектов Сбер использует оборудование с высоким классом энергоэффективности (не ниже уровня A) и применяет зеленые стандарты недвижимости LEED и BREEAM. В существующих объектах внедряются системы телеметрии и дистанционного управления, что позволило сократить расходы на электроэнергию на 230 млн рублей в год.

Сбер реализует комплексную программу снижения своего воздействия на окружающую среду включая: 1) снижение использования бумаги (цифровизация) и электроэнергии (внедрение энергоэффективных технологий); 2) переработка и вторичное использование ресурсов; 3) восстановление лесов; 4) экологическое просвещение и приобщение к осознанному образу жизни сотрудников и клиентов.

Благодаря сформированному плану действий за 2019–2021 годы банк сэкономил порядка 2 млрд листов бумаги формата А4. 30% отходов, возникающих в ходе жизнедеятельности Сбера, сегодня направляется в переработку. К 2023 году в результате масштабной лесовосстановительной программы банк планирует посадить 1 млн деревьев, что увеличит возможности российских лесов по поглощению CO2. Для экологического просвещения населения Сбер запустил платформу "Сберегаем то, что любим. Вместе", в том числе рассказывающую о зеленых инициативах, в которых можно принять участие.

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