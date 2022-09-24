В Самаре состоится премьера оперетты "Москва, Черемушки" Шостаковича

В субботу, 24 сентября, в театре оперы и балета состоится премьера оперетты "Москва, Черемушки" в рамках международного фестиваля "Шостакович. XX век", который одновременно пройдет в Самаре и Тольятти.

Фестиваль "Шостакович. XX век" - это возможность познакомиться с очень редкими произведениями в исполнении лучших коллективов нашей страны и с участием приглашенных артистов из-за рубежа.

У зрителей есть уникальный шанс увидеть новую постановку Самарского академического театра оперы и балета - оперетту "Москва, Черемушки" Дмитрия Шостаковича. Основная тема спектакля перекликается с отечественной историей 1950-60-х годов. В ней рассказывается о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в отдельные в новостройках. Не обходится и без смешных и трогательных ситуаций, сопутствующих этому "великому переселению".



Подробности: https://www.opera-samara.net/operetta/concert1009.html