В Клявлинском районе найден водитель ВАЗа, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП

В пятницу, 23 сентября, в Клявлинском районе сотрудники полиции в течение часа задержали водителя, скрывшегося с места ДТП.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 19:45 около дома 2Ж по ул. Прониной ст. Клявлино 29-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-211540, совершил наезд на 50-летнего пешехода, который находился на дороге без цели ее перехода.

После совершения ДТП, мужчина, не оказав помощи пострадавшему, скрылся с места аварии.

Сотрудники полиции на месте происшествия установили и опросили очевидцев, провели осмотр, изъяли записи с видеорегистраторов и осколки стекла с дороги, составили и распространили ориентировку с приметами скрывшегося автомобиля.

В ходе патрулирования сотрудники ГИБДД совместно с оперуполномоченными уголовного розыска МО МВД России "Клявлинский" обнаружили автомобиль с характерными повреждениями, установили местонахождение и задержали местного жителя, управлявшего транспортным средством.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.