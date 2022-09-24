В Клявлинском районе найден водитель ВАЗа, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП

В пятницу, 23 сентября, в Клявлинском районе сотрудники полиции в течение часа задержали водителя, скрывшегося с места ДТП.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 19:45 около дома 2Ж по ул. Прониной ст. Клявлино 29-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-211540, совершил наезд на 50-летнего пешехода, который находился на дороге без цели ее перехода.
После совершения ДТП, мужчина, не оказав помощи пострадавшему, скрылся с места аварии.
Сотрудники полиции на месте происшествия установили и опросили очевидцев, провели осмотр, изъяли записи с видеорегистраторов и осколки стекла с дороги, составили и распространили ориентировку с приметами скрывшегося автомобиля.
В ходе патрулирования сотрудники ГИБДД совместно с оперуполномоченными уголовного розыска МО МВД России "Клявлинский" обнаружили автомобиль с характерными повреждениями, установили местонахождение и задержали местного жителя, управлявшего транспортным средством.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...