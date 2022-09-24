В Самаре при столкновении с автобусом погиб водитель иномарки

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В субботу, 24 сентября, в 18:30 на Московском шоссе в районе остановки общественного транспорта "ул. Революционная" 56-летний водитель автомобиля Skoda Octavia допустил наезд на бордюрный камень справа, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом ЛИАЗ, сообщил начальник дорожной инспекции ОГИБДД У МВД России по Самаре Александр Чугунов.