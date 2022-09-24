В Самаре при столкновении с автобусом погиб водитель иномарки

В субботу, 24 сентября, в 18:30 на Московском шоссе в районе остановки общественного транспорта "ул. Революционная" 56-летний водитель автомобиля Skoda Octavia допустил наезд на бордюрный камень справа, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом ЛИАЗ, сообщил начальник дорожной инспекции ОГИБДД У МВД России по Самаре Александр Чугунов.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, автобус двигался по 67 маршруту. В настоящее время его пассажиры за медицинской помощью не обращаются.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...