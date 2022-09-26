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Растениеводство АПК и пищепром

Сберечь плодородие почвы можно с помощью лесомелиорации

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одна из главных проблем почв южной зоны Самарской области — это их ускоренная деградация. Она происходит в результате сильной ветровой эрозии, повышения концентраций вредных солей в пахотном горизонте и вымывания кальция в подпочвенный горизонт. По мнению ученых, эти процессы протекают стремительно и необратимо. Если не принять мер, можно лишиться плодородия почвы в течение короткого срока от 5 до 10 лет.

Фото: kopilkaurokov.ru

Этой важной для всех аграриев теме был посвящен научно-практический семинар в Приволжском районе, который прошел в рамках совещаний, объединенных единой стратегией Агромарафона по здоровью почв. На это знаковое событие приехали не только руководители ведущих сельхозпредприятий региона, но и представители науки. Среди пяти докторов наук была и Наталья Аканову, заведующая лабораторией органических, известковых удобрений и химической мелиорации ФГБНУ ВНИИ Агрохимии им. Прянишникова, Москва.

Денис Герасенков, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в своем выступлении отметил, что в таком составе производственники и ученые собрались, пожалуй, впервые: "Защита почвы, как и применение удобрений — это важнейшие вопросы, тем более что очень часто удобрения применяются без агрохимобследования, практически вслепую, что абсолютно неправильно и явно не помогает сохранению здоровья почвы".

О благоприятном влиянии полезащитных лесных полос на сохранение качества почв было известно еще в 19 веке, когда плодородие волжских почв удивляло и радовало, а количество гумуса доходило до 11-12 единиц. Сейчас этот показатель 4-4,5. И стремительно падает. Вот почему на базе одного из успешных в регионе растениеводческих хозяйств — КФХ Цирулева — совместно с Самарским ГАУ проходит эксперимент по созданию новых полезащитных лесных полос. В хозяйстве создали свой лесной питомник и проводят эксперименты с новыми видами мелиорантов и удобрений, таких как фосфогипс, например.

На совместном экспериментальном поле аграрного университета и ФГБНУ ВНИИ Агрохимии им. Прянишникова, расположенном здесь же в Приволжском районе, участники семинара смогли увидеть демонстрационные посевы для улучшения структуры почвы. На делянках с препаратами изучаются эффективность применения фосфогипса и минеральных удобрений в условиях орошения на примере лука, картофеля, сои и кукурузы.

Научно-практический блок семинара, посвященный стабилизации и повышению плодородия черноземных почв с участием представителей производителей минеральных удобрений, был проведен здесь же, на полях Приволжья. В нем были представлены практические решения по нейтрализации вредных факторов за счет применения относительно новых для сельского хозяйства региона мелиорантов и комплексных удобрений, а также создания современных полезащитных лесных насаждений.

Своим опытом поделились специалисты и ученые Самарского ГАУ, разработавшие проект мелиоративной защиты орошаемых севооборотов КФХ Цирулев Е. П. В рамках знакомства с питомником лесных культур была проведена демонстрационная посадка лесозащитной полосы при помощи модернизированной в хозяйстве усовершенствованной лесопосадочной машины.

Участники научно-практического семинара смогли убедиться в том, что объединяя усилия по лесомелиорации, применяя проверенные технологии и удобрения, можно не только получить хороший урожай, но и спасти от деградации почву.

Гид потребителя

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