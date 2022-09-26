Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подписало два инвестиционных соглашения с компаниями, готовыми реализовать свои проекты в Самарской области. Два новых резидента индустриальных парков планируют инвестировать в свои проекты 1,2 млрд рублей.
Инициатор одного из них намерен построить на территории промпарка "Преображенка" производство металлообрабатывающего оборудования. Общий объем инвестиций в проект составляет 150 млн рублей. Будущий производственный комплекс позволит выпускать мобильное (портативное) металлообрабатывающее оборудование, а также оказывать услуги сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Аналоги такого производства в России сегодня отсутствуют. Создание нового отечественного производства станков сделает большой вклад в общероссийский курс на импортозамещение.
Площадь земельного участка под будущее производство составит 1,2 гектаров. Строительство производственного корпуса планируют начать в 1 квартале 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2024 года. Инвестор создаст 50 новых рабочих мест для жителей Самары и Волжского района.
Еще одни новый резидент намерен создать производственно-логистический битумный терминал на площадке индустриального парка "Чапаевск". Будущий комплекс разместится на площади в 11,8 гектаров и позволит обеспечивать приемку, хранение и выдачу продукта. Инвестор вложит в реализацию проекта более 1 млрд рублей. Инвестор планирует оснастить терминал высокопроизводительным оборудованием и создать 127 новых рабочих мест.
Проект создания производственно-логистического комплекса будет реализован в три этапа. Первый этап планируется реализовать в 2023 г., вторую очередь инвестор намерен построить в 2026 г., третий этап запланирован на 2029 год. Постепенное строительство производственно-логистического терминала обеспечит поэтапное наращивание мощностей по хранению и складированию битума. Максимальная вместимость будущего комплекса составит 30 тысяч тонн. Выйти на максимальные производственные мощности инвестор планирует к 2030 году.
Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов рассказал о новых проектах и работе с инвесторами: "Наша команда во главе с губернатором Дмитрием Азаровым активно работает с инвесторами в различных сферах, развивает наши индустриальные парки. Сегодня две новых компании зашли со своими проектами на площадки "Преображенки" и "Чапаевска".
Один из инвесторов намерен создать производство в сфере металлообработки. В ближайшее время начнется проектирование будущего комплекса.
В промпарке "Чапаевск" инвестор реализует проект в сфере дорожного строительства. В текущих условиях новые инвесторы активно доверяют управленческой команде региона, действующим мерам поддержки и активно замещают продукцию иностранного производства.
Преимущества индустриальных парков заключаются в том, что инвестор фактически не занимается решением вопросов, связанных с инженерной инфраструктурой, оформлением земельных участков, подготовкой участка для работы. Все это осуществляется централизованно, Правительством региона и управляющей компанией промпарков.
Сегодня мы входим в число лучших регионов по созданной промышленной инфраструктуры для реализации инвестпроектов, по оценке Минпромторга РФ. Приход новых инвесторов в Самарскую область это только подтверждает. В настоящее время мы ведем переговоры еще с десятком компаний и будем рады каждому проекту, сделавшему выбор в пользу самарской земли. Параллельно мы подбираем новые участки для расширения сети промышленных парков региона. В Самарской области есть все условия для быстрой реализации инвестиционных проектов.
Последние комментарии
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие