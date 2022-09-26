Пять человек пострадали в ДТП на санчелеевской трассе у Тольятти

В воскресенье, 25 сентября, в Ставропольском районе Самарской области в ДТП попал 21-летний водитель Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 14:15 между 14 и 15 км трассы Тольятти - Ташелка молодой человек не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в стоявший Daewoo Matiz, 65-летний водитель которого находился перед машиной. От удара Daewoo наехал на водителя.
Мужчину госпитализировали. Кроме того, пострадали еще четыре человека - водитель Lada Priora и три его пассажира: 21-летняя девушка и мужчины 23 и 29 лет. Старшего из пассажиров также госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...