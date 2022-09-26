Пять человек пострадали в ДТП на санчелеевской трассе у Тольятти

В воскресенье, 25 сентября, в Ставропольском районе Самарской области в ДТП попал 21-летний водитель Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 14:15 между 14 и 15 км трассы Тольятти - Ташелка молодой человек не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в стоявший Daewoo Matiz, 65-летний водитель которого находился перед машиной. От удара Daewoo наехал на водителя.

Мужчину госпитализировали. Кроме того, пострадали еще четыре человека - водитель Lada Priora и три его пассажира: 21-летняя девушка и мужчины 23 и 29 лет. Старшего из пассажиров также госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.