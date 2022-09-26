В Самаре показали оперетту Дмитрия Шостаковича "Москва, Черемушки"

В пятницу, 23 сентября, в Самаре с рамках фестиваля "Шостакович. ХХ век" состоялась премьера оперетты Дмитрия Шостаковича "Москва, Черемушки" (16+).

Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик — Михаил Панджавидзе, художник-постановщик — Александр Костюченко (1958-2019), художник-реконструктор — Александр Пырялин, художник по костюмам — Елена Соловьева, художник по свету — Эмиль Авраменко, видеоконтент — Гарри Гуммель, хормейстер-постановщик — Максим Пожидаев, хореограф-постановщик — Юлиана Малхасянц.

Оперетта рассказывает о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в отдельные в новостройках. "Великому переселению" сопутствуют смешные и трогательные ситуации.

Второй международный фестиваль "Шостакович. ХХ век" проходит с 23 сентября по 2 октября в Самаре и Тольятти. Организатор фестиваля — Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича (Шостакович Опера Балет). Автор концепции и художественный руководитель — Алексей Трифонов.

В 2022 г. фестиваль предлагает зрителям музыкальные программы с акцентом на XX век. В программе: балетные спектакли, оперетта, симфонические и камерные концерты.