В Самаре 10 ноября пройдет масштабный эстрадный фестиваль "Звездная страна"

Хедлайнерами четырехчасового фестиваля станут Татьяна Буланова и Елена Воробей. Концерт начнется в 18:00 в МТЛ Арене.
Среди участников проекта поэт и композитор Олег Попков, певец Дмитрий Прянов, актеры Дмитрий Быковский и Сергей Горобченко. Организаторы программы отмечают, что в лайнапе также заявлены музыканты и композиторы, которые пока еще не имеют постоянной ротации на радио, но будут интересны широкой аудитории.
"Зрителей ждет феерическое шоу. Мы стараемся сломать старые стереотипы по проведению фестивалей, и делаем его не просто песенным, а в формате шоу. Поэтому мы пригласили туда не только певцов, но и киноактеров", — рассказывает продюсер и автор проекта Евгений Матулионис.
По его словам, временные слоты для выступающих составят 20-25 минут, и знаменитые артисты будут чередоваться с начинающими, при этом обещают, что программа будет выстроена не "от менее популярного к более популярному ", а в активном темпе, чтобы держать интерес и внимание зрителей.
Актеры будут не только петь, но и рассказывать случаи из своей жизни.
Евгений Матулионис отметил, что фестиваль "Звездная страна" заявляется как ежегодный. Целью проекта организаторы называют не только развлечение зрителей интересным контентом, но и пропаганду отечественного искусства.
Билеты на эстрадный фестиваль "Звездная страна" уже в продаже. На официальной странице проекта проходит розыгрыш пригласительных. Возрастное ограничение - 16+.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!