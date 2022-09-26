В Самаре 10 ноября пройдет масштабный эстрадный фестиваль "Звездная страна"

Хедлайнерами четырехчасового фестиваля станут Татьяна Буланова и Елена Воробей. Концерт начнется в 18:00 в МТЛ Арене.

Среди участников проекта поэт и композитор Олег Попков, певец Дмитрий Прянов, актеры Дмитрий Быковский и Сергей Горобченко. Организаторы программы отмечают, что в лайнапе также заявлены музыканты и композиторы, которые пока еще не имеют постоянной ротации на радио, но будут интересны широкой аудитории.

"Зрителей ждет феерическое шоу. Мы стараемся сломать старые стереотипы по проведению фестивалей, и делаем его не просто песенным, а в формате шоу. Поэтому мы пригласили туда не только певцов, но и киноактеров", — рассказывает продюсер и автор проекта Евгений Матулионис.

По его словам, временные слоты для выступающих составят 20-25 минут, и знаменитые артисты будут чередоваться с начинающими, при этом обещают, что программа будет выстроена не "от менее популярного к более популярному ", а в активном темпе, чтобы держать интерес и внимание зрителей.

Актеры будут не только петь, но и рассказывать случаи из своей жизни.

Евгений Матулионис отметил, что фестиваль "Звездная страна" заявляется как ежегодный. Целью проекта организаторы называют не только развлечение зрителей интересным контентом, но и пропаганду отечественного искусства.

Билеты на эстрадный фестиваль "Звездная страна" уже в продаже. На официальной странице проекта проходит розыгрыш пригласительных. Возрастное ограничение - 16+.





