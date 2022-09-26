В Cамаре проверят безопасность образовательных учреждений

В образовательных учреждениях Самары проверят работоспособность технических средств обеспечения безопасности (тревожных кнопок, металлодетекторов, систем оповещения). Об этом сообщает администрация города.

Также проведут внеплановый инструктаж о соблюдении пропускного режима сотрудниками, ответственными за безопасность, и усилят контроль за работой частных охранных организаций. С персоналом и обучающимися также проведут дополнительный инструктаж о порядке действий в чрезвычайных ситуациях.