Самарский омбудсмен открыла "горячую линию" по вопросам мобилизации

С понедельника, 26 сентября, в аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области начала работу "горячая линия" по вопросам, возникающим при проведении частичной мобилизации, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Телефон 8(846)3372903 (понедельник–четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, пятница — до 17:00).

Также обращение можно подать на имя уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Дмитриевны Гальцовой: