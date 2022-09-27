Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.
На торжественной церемонии открытия выставки губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул вклад работников аграрного сектора региона в обеспечение продовольственной безопасности страны, насыщение рынка сырьем и продуктами местного производства.
"Агропромышленная выставка стала важной профессиональной площадкой обмена опытом, внедрения новых технологий, заключения новых контрактов, без которых развиваться сельскому хозяйству опережающими темпами просто невозможно. Именно здесь представителями науки и сельского хозяйства, тружениками села обсуждаются перспективы развития сельского хозяйства нашего региона, здесь вырабатываются важнейшие решения, которые корректируют работу Правительства, в том числе меры поддержки", — обратился глава Самарской области к участникам выставки.
В этом году на выставке Россельхозбанк принял участие сразу в трех круглых столах, рассказал о льготном кредитовании АПК, провел презентацию цифровой экосистемы Свое Фермерство и Свое Родное для поддержки фермеров и развития сельского хозяйства в едином цифровом пространстве, на круглом столе о развитии агротуризма в Самарской области рассказал о сервисе Свое за городом.
"Цифровая экосистема Россельхозбанка объединяет целый ряд инновационных сервисов на одной платформе и дает возможность средним и малым агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса. Экосистема включает в себя: Своё Фермерство, Своё Родное, Своё Село, Своё Жилье, Своё за городом, Я в Агро, Все Своё. Сегодня в Самарской области на площадке Своё Фермерство зарегистрировано 200 предприятий, на Своё Родное — 180 самарских представителя", — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
Участники и гости выставки смогли посетить консультационный стенд Россельхозбанка, ознакомиться с условиями кредитования на проведение сельскохозяйственных работ и приобретение техники, с тарифными планами расчетно-кассового обслуживания для агробизнеса и всеми банковскими предложениями для частных лиц, в том числе сельской ипотекой.
В рамках программы двухдневного мероприятия прошла ярмарка фермерской продукции, Х юбилейный показ сельхозживотных, выставка техники и концертная программа. Особым колоритом всегда выделяется экспозиция "Сельской улицы", на которой 27 муниципальных районов Самарской области ежегодно демонстрируют свои достижения.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.