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Власть и политика

Депутату Самарской губдумы вручили повестку

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутату Самарской губернской думы Михаилу Абдалкину вручили повестку. Об этом коммунист из Новокуйбышевска сообщил в своих соцсетях. Парламентарий призван в армию в рамках объявленной в России частичной мобилизации.

На сборы депутату дали неделю. Явиться в военкомат он должен 3 октября.

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