Депутату Самарской губдумы вручили повестку

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Депутату Самарской губернской думы Михаилу Абдалкину вручили повестку. Об этом коммунист из Новокуйбышевска сообщил в своих соцсетях. Парламентарий призван в армию в рамках объявленной в России частичной мобилизации.