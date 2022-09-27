Три человека пострадали в опрокинувшейся в кювет легковушке под Самарой

В понедельник, 26 сентября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием 22-летнего водителя из Казани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 0:40 молодой человек на ВАЗ-21440 двигался в направлении пос. Спиридоновка, выехал на левую обочину с последующим, а потом в кювет.
В результате пострадал водитель и два его пассажира: 23-летний мужчина и 22-летняя девушка. Все они госпитализированы.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...