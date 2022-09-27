Три человека пострадали в опрокинувшейся в кювет легковушке под Самарой

В понедельник, 26 сентября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием 22-летнего водителя из Казани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, в 0:40 молодой человек на ВАЗ-21440 двигался в направлении пос. Спиридоновка, выехал на левую обочину с последующим, а потом в кювет.

В результате пострадал водитель и два его пассажира: 23-летний мужчина и 22-летняя девушка. Все они госпитализированы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.