Частные вузы Самары ждут отсрочек от частичной мобилизации

24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации студентам, обучающимся по очной и очно-заочной форме. Он распространяется только на тех, кто впервые получает высшее и среднее профессиональное образование в учебных заведениях с госаккредитацией.
"Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории России. Сразу хочу упредить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть, - ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет", - объяснили представители Минобороны.
Но под указ президента не подпали частные образовательные организации. Это вызвало множество вопросов у учащихся таких вузов.
В итоге этим вопросом занялись в Госдуме. 26 сентября председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и попросил дополнить указ президента, учитывая студентов и аспирантов частных вузов.
"Возникает противоречие: аспиранты, студенты государственных и частных университетов и колледжей - одна и та же категория граждан, однако одни не подлежат мобилизации, а другие могут быть оторваны от процесса образования и отправлены на военную службу. Данная несправедливость наносит ущерб и системе высшего образования, создавая риски закрытия для 212 частных университетов", - отметил в своем обращении депутат Метелев.
С той же инициативой выступил ректор негосударственного вуза "Синергия" Артем Васильев. По его словам, сейчас в таких учреждениях обучается 150 тыс. человек.
Что говорят об отсрочке для их студентов от частичной мобилизации частные самарские вузы?
В приемной ректора Международного института рынка сказали, что их учащихся пока не призывают, а в вузе есть возможность получения стандартной отсрочки от военной службы на время обучения. При этом работники вуза говорят его студентам, что указ президента может быть изменен, "либо будет подписан другой указ".
В медицинском университете "Реавиз" уверяют - частичная мобилизация не повлияла на отсрочку студентов от военной службы. "Школьники при поступлении в университет сохраняют отсрочку на срок обучения. Без изменений. Но тем, кто уже отслужил или получает еще одно высшее образование, могут отправить повестки", - рассказала представитель медуниверситета "Реавиз".
Уже есть и конкретные случаи освобождения студентов от службы по мобилизации, например, в самарском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
"Были случаи, когда наши уже отслужившие студенты получали повестки. Мы им выписывали необходимые документы, и их освобождали от мобилизации. К сожалению, у нас нет очной формы обучения, поэтому предоставить освобождение от срочной службы мы не можем", - уточнили в университете.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. По официальным данным, в армию призовут порядка 300 тыс. резервистов. Основной фактор призыва - опыт службы в армии и участия в боевых действиях.
"За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тысяч граждан самостоятельно, не дожидаясь получения повестки", - делится предварительными результатами мобилизации пресс-служба министерства.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.