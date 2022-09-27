Частные вузы Самары ждут отсрочек от частичной мобилизации

24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации студентам, обучающимся по очной и очно-заочной форме. Он распространяется только на тех, кто впервые получает высшее и среднее профессиональное образование в учебных заведениях с госаккредитацией.

"Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории России. Сразу хочу упредить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть, - ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет", - объяснили представители Минобороны.

Но под указ президента не подпали частные образовательные организации. Это вызвало множество вопросов у учащихся таких вузов.

В итоге этим вопросом занялись в Госдуме. 26 сентября председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и попросил дополнить указ президента, учитывая студентов и аспирантов частных вузов.

"Возникает противоречие: аспиранты, студенты государственных и частных университетов и колледжей - одна и та же категория граждан, однако одни не подлежат мобилизации, а другие могут быть оторваны от процесса образования и отправлены на военную службу. Данная несправедливость наносит ущерб и системе высшего образования, создавая риски закрытия для 212 частных университетов", - отметил в своем обращении депутат Метелев.

С той же инициативой выступил ректор негосударственного вуза "Синергия" Артем Васильев. По его словам, сейчас в таких учреждениях обучается 150 тыс. человек.

Что говорят об отсрочке для их студентов от частичной мобилизации частные самарские вузы?

В приемной ректора Международного института рынка сказали, что их учащихся пока не призывают, а в вузе есть возможность получения стандартной отсрочки от военной службы на время обучения. При этом работники вуза говорят его студентам, что указ президента может быть изменен, "либо будет подписан другой указ".

В медицинском университете "Реавиз" уверяют - частичная мобилизация не повлияла на отсрочку студентов от военной службы. "Школьники при поступлении в университет сохраняют отсрочку на срок обучения. Без изменений. Но тем, кто уже отслужил или получает еще одно высшее образование, могут отправить повестки", - рассказала представитель медуниверситета "Реавиз".

Уже есть и конкретные случаи освобождения студентов от службы по мобилизации, например, в самарском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

"Были случаи, когда наши уже отслужившие студенты получали повестки. Мы им выписывали необходимые документы, и их освобождали от мобилизации. К сожалению, у нас нет очной формы обучения, поэтому предоставить освобождение от срочной службы мы не можем", - уточнили в университете.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. По официальным данным, в армию призовут порядка 300 тыс. резервистов. Основной фактор призыва - опыт службы в армии и участия в боевых действиях.

"За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тысяч граждан самостоятельно, не дожидаясь получения повестки", - делится предварительными результатами мобилизации пресс-служба министерства.