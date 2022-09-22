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Без численности и категорий: появился приказ о мобилизации в Самарской области

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правозащитник Павел Чиков разместил в своем Telegram-канале текст приказа о частичной мобилизации на территории Самарской области, подписанный 21 сентября военным комиссаром полковником Алексеем Вдовиным. Подтвердить его подлинность в областном военкомате на момент публикации не удалось. Однако Чиков выкладывал приказы по многим регионам, и они практически идентичны.

Напомним, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление о частичной мобилизации. Он отметил, что призывать на военную службу будут россиян, состоящих в запасе: "Прежде всего призываются те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-ученые специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в часть в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции".

Приказом самарского военкома не определяются численность призываемых, очередность призыва по категориям и воинским специальностям, а лишь широко определяются обязанности потенциально подпадающих под мобилизацию, а также организаций в условиях мобилизации. Так, он предписывает:

1. Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Самарской области, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Самарской области, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности - в военный комиссариат по месту состояния на воинском учете;

2. Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается;

3. Призываемые в соответствии с §1 настоящего приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках;

4. Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности освободить граждан, призываемых в соответствии с §1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках;

5. Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, и руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также владельцы транспортных средств, не поставившие в установленные сроки транспортные средства по нарядам военных комиссариатов муниципальных образований или препятствующие своевременной явке граждан и поставке транспортных средств по мобилизации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6. Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

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