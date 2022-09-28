В Самаре скончался экс-глава миграционной службы Денис Акимов

Во вторник, 27 сентября, после продолжительной болезни скончался бывший начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции в отставке 39-летний Денис Акимов.

Службу в органах внутренних дел Денис Акимов начал в 2004 г. инспектором инспекции по личному составу Управления кадров ГУВД Самарской области. В октябре 2009 г. был назначен на должность начальника отдела УФМС России по Самарской области в Кировском районе Самары, в дальнейшем проходил службу на руководящих должностях УФМС России по Самарской области. 25 мая 2020 г. назначен на должность начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.

Прощание пройдет 29 сентября в 11:00 по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 11 (Храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца). Похороны состоятся на кладбище "Рубежное".