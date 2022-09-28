Под Самарой покатившаяся иномарка сбила пенсионерку

Во вторник, 27 сентября, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с покатившимся автомобилем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:00 напротив дома № 7 по ул. Заводской в пос. Волжский 62-летняя автомобилистка вышла из Kia Rio, не поставив ее на ручник. Из-за этого машина покатилась и наехала на 72-летнюю женщину, которая шла по обочине

В результате пешеход пострадала.