Красноярцы привезли с выставки золотые медали

В этом году аграрии Красноярского района собрали невиданный урожай, преодолев планку намолота зерна в 100 тысяч тонн. Успехи местных сельхозпроизводителей, а также масштабные инвестпроекты, направленные на развитие рекреационного, жилищного и транспортного потенциалов района были представлены и высоко отмечены на XXIV Поволжской агропромышленной выставке — 2022.

Сделано в районе

Поволжская агропромышленная выставка — это высшая оценка профессиональных достижений аграрного сектора. Золотых медалей на этот раз удостоены сразу пять предприятий района. Две медали высшей пробы за породистых скакунов вручены флагманам региона в области племенного коневодства — ООО Агрокомплекс "Конезавод "Самарский" (директор Артур Дзалаев) и ООО "Конный завод "Ермак" (директор Федор Ермоленко). "Самарский" представлял кобылу орловской рысистой породы Фонограмму и кобылу чистокровной арабской породы Вятская поляна, а "Ермак" — кобылу ганноверской породы Фавеллу.

Из уникальных достижений надо отметить форелевую продукцию ИП КФХ Бурматнова Н.Н., где на протяжении нескольких лет развивается рыбоводческое хозяйство. Нурия Нурислямовна на примере показала, что кризисное время — это время возможностей. Нашли свою особую нишу в сфере переработки ИП КФХ Красненко Н.Г. и ИП КФХ Бостанчян М. Х. Золотых медалей эти хозяйства были удостоены за уникальные сыры Viva Speranza из козьего и Paniere — из овечьего молока. Отдельно можно отметить успех сыроварни Viva Speranza, которая задала новый тренд для Красноярского района. По инициативе ее создателя — Надежды Красненко — в районе был организован сырный фестиваль.

Да и за продукцией других красноярских производителей покупатели приезжают со всей Самарской области. Уже стали визитной карточкой района: и Новосемейкинский и Красноярский хлеб, Красноярское молоко, сладости компании "Сладкодаров", природная питьевая вода "Буян", напитки ООО "Богатое". Единственные в районе развивают новое направление — рыбоводство — семейная чета Бурматновых на территории Экофермы "Форель". Подобные инициативы — это не только бизнес-ход, но и новые рабочие места.

По заслугам и честь

В Красноярском районе умеют трудиться, добиваясь впечатляющих успехов. В ряду лучших — бывший генеральный директор ООО "КрасныйЯрагроснаб" Владимир Мацуца, удостоенный почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области". На выставке награду ему вручил губернатор Дмитрий Азаров, отметив, что снабженцы всегда были надежным тылом аграриев на всех полевых работах. Организаторские способности Владимира Ивановича помогли ему сохранить одно из немногих снабженческих предприятий районного уровня. И сегодня "КрасныйЯрагроснаб" обслуживает сельхозпроизводителей нескольких районов Самарской области.

Побили все рекорды

Невиданные урожаи — так аграрии оценили результаты страды 2022 года. И причина не в аномалиях, а планомерном труде предприятий района — и небольших фермерских хозяйств, и крупных сельхозпроизводителей.

"В нашем районе есть целый ряд хозяйств, которые, применяя качественные семена и соблюдая все агроприемы, добиваются впечатляющих результатов, — отмечает Ирина Чернова, руководитель управления сельского хозяйства Красноярского района. — В 2022 году погода благоволила земледельцам. Свою высокую квалификацию подтвердили земледельцы ООО Агрокомплекс Конезавод "Самарский", ООО "Агро МК", ООО Компания "БИО-ТОН", ООО "Русское поле", ООО "Русское подворье", ООО "Премьер Агро" и многие КФХ. В итоге на 20 сентября в Красноярском районе было намолочено свыше 105 тысяч тонн зерновых культур!"

Фирменные красоты

Пожалуй, первое, что приходит на ум при упоминании Красного Яра — живописные изгибы Кондурчи, лебединые озёра Нового Буяна и знаменитые грибные леса Красноярского лесничества. Красноярский район в полном смысле этого слова уникален близостью к Самаре и богатейшим туристическим потенциалом.

Может, именно поэтому здесь первыми пришли к мысли о разработке собственного бренда, обкатка которого прошла в рамках презентации района на XXIV Поволжской агропромышленной выставке — 2022. В нем вся широта возможностей района: сельское хозяйство, пищевое производство, природные богатства, нефтедобыча, транспортный потенциал, жилищное строительство, развитая инфраструктура. И все это — комфортная и экологичная территория недалеко от Самары.

Строительство новой развязки на федеральной трассе М-5 в районе бывшего красноярского кольца придаст еще один импульс как для развития придорожной инфраструктуры, так и для улучшения транспортной доступности населенных пунктов.

Агротуризму — зеленый свет: мощный культурно-рекреационный потенциал района готов раскрыться новыми маршрутами и достопримечательностями.

Своих поддерживаем

В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в районе ведется планомерная работа по открытию и вовлечению субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства. В 2022 году пять бизнес-проектов добились грантовой поддержки.

Заместитель главы Красноярского района Татьяна Сидюкова поделилась подробностями нового инвестпроекта: скоро на территории района появится новая большая овцеферма. Молоко с нее будет сразу уходить на переработку в тольяттинскую сыроварню. Там из него приготовят сыр по итальянским технологиям, не уступающий оригиналу.

По сравнению с прошлым годом количество грантов увеличилось в регионе в два раза, рассказала Татьяна Сидюкова. В этом году много победителей по молочному направлению. Самый большой грант — 37 млн рублей — получил семейный проект. Деньги пойдут на строительство новой фермы Минесы Садыковой. Она вместе с двумя дочерями увлечена созданием новой молочной фермы с элементами агротуризма.

Михаил Белоусов, глава Красноярского района Самарской области:

— Каждый год в районе появляются новые направления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, расширяется ассортимент продукции. Результаты труда представителей нашего аграрного сектора мы видим на Поволжской сельскохозяйственной выставке. Красноярские сельхозтоваропроизводители умеют выращивать зерно, которое потом становится хлебом, солодом и кондитерскими изделиями, разводят коров, овец, перепелов, рыбу, изготавливают сыр, колбасные деликатесы, полуфабрикаты, выращивают лошадей.

Своим трудом они вносят существенный вклад в продовольственную безопасность региона. Многое сделано, но перед нами стоят новые задачи, в решении которых администрация района всегда готова прийти на помощь.