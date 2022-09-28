Самарская область присоединилась к Всероссийской неделе СПО

Студенты колледжей и техникумов Самарской области принимают участие во всероссийских мероприятиях, которые проводятся в преддверии 2 октября — Дня среднего профессионального образования, утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным 25 июля 2022 года.
Все мероприятия направлены на то, чтобы в творческой форме продемонстрировать кадровый потенциал каждого региона, показать возможности колледжей и познакомить будущих абитуриентов с интересными профессиями и специальностями. Ребятам предлагается побороться за победу в конкурсах, посетить интерактивные выставки, пройти квесты, и присоединиться к флешмобам.
Образовательные организации региона уже приняли участие в онлайн-марафоне "Эстафета СПО" и во Всероссийском конкурсе студенческих роликов о жизни в колледже и в профессии "#ТыВхорошейКомпании".
Одним из самых неожиданных и интересных для студентов стал конкурс по воссозданию сюжетов картин про обучение или рабочие профессии. Студенты колледжей и техникумов Самарской области воссоздали работы советских художников Норы Александр, Ивана Фетисова, Марии Левицкой, Вячеслава Жемерикина и многих других.
"Сегодня в Самарской области подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена осуществляют 84 образовательные организации, из которых 62 находятся в ведении регионального министерства образования и науки. В них обучается около 90 тысяч студентов, — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет большое внимание развитию среднего профессионального образования. 2019 год он объявил годом СПО и это не просто громкие слова, они были подкреплены колоссальными средствами, которые впервые за долгие годы в таком объеме были выделены из областного бюджета. Наши выпускники очень востребованы на рынке труда. Свое мастерство они доказывают и на всероссийских конкурсах. Нам есть чем гордиться и эта замечательная дата — "День СПО" дополнительная возможность рассказать всем жителям региона о наших достижениях".
Мощный импульс развития получила система СПО Самарской области благодаря реализации национального проекта "Образование". С 2019 года в регионе были созданы 30 мастерских, которые оснащены современным оборудование, что позволяет вывести подготовку специалистов на качественно новый уровень.
Работа по техническому переоснащению техникумов и колледжей региона будет продолжена.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.