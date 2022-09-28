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Образование Общество

Самарская область присоединилась к Всероссийской неделе СПО

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты колледжей и техникумов Самарской области принимают участие во всероссийских мероприятиях, которые проводятся в преддверии 2 октября — Дня среднего профессионального образования, утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным 25 июля 2022 года.

Все мероприятия направлены на то, чтобы в творческой форме продемонстрировать кадровый потенциал каждого региона, показать возможности колледжей и познакомить будущих абитуриентов с интересными профессиями и специальностями. Ребятам предлагается побороться за победу в конкурсах, посетить интерактивные выставки, пройти квесты, и присоединиться к флешмобам.

Образовательные организации региона уже приняли участие в онлайн-марафоне "Эстафета СПО" и во Всероссийском конкурсе студенческих роликов о жизни в колледже и в профессии "#ТыВхорошейКомпании".

Одним из самых неожиданных и интересных для студентов стал конкурс по воссозданию сюжетов картин про обучение или рабочие профессии. Студенты колледжей и техникумов Самарской области воссоздали работы советских художников Норы Александр, Ивана Фетисова, Марии Левицкой, Вячеслава Жемерикина и многих других.

"Сегодня в Самарской области подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена осуществляют 84 образовательные организации, из которых 62 находятся в ведении регионального министерства образования и науки. В них обучается около 90 тысяч студентов, — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет большое внимание развитию среднего профессионального образования. 2019 год он объявил годом СПО и это не просто громкие слова, они были подкреплены колоссальными средствами, которые впервые за долгие годы в таком объеме были выделены из областного бюджета. Наши выпускники очень востребованы на рынке труда. Свое мастерство они доказывают и на всероссийских конкурсах. Нам есть чем гордиться и эта замечательная дата — "День СПО" дополнительная возможность рассказать всем жителям региона о наших достижениях".

Мощный импульс развития получила система СПО Самарской области благодаря реализации национального проекта "Образование". С 2019 года в регионе были созданы 30 мастерских, которые оснащены современным оборудование, что позволяет вывести подготовку специалистов на качественно новый уровень.

Работа по техническому переоснащению техникумов и колледжей региона будет продолжена.

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Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

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