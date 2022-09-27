"Шостакович. XX век": в театре оперы и балета состоится концерт струнного квартета солистов OpensoundOrchestra

27 сентября в театре оперы и балета состоится концерт струнного квартета солистов OpensoundOrchestra с участием художника Дмитрия Гутова в рамках фестиваля "Шостакович. XX век".

Дмитрий Гутов - один из ведущих и известнейших современных художников, критик, историк и теоретик искусства, блестящий лектор. С его помощью музыка Дмитрия Шостаковича, Александра Мосолова, Александра Локшина в исполнении квартета солистов OpensoundOrchestra оживет, проникнет зрителю в душу, а, возможно, и ответит на важные жизненные вопросы.

Подробности: https://www.opera-samara.net/kontsertnye_programmy_/concert1016.html