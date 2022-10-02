На закрытии фестиваля "Шостакович. XX век" пройдут балеты-посвящение Леониду Десятникову

В воскресенье, 2 октября, в театре оперы и балета состоится закрытие фестиваля "Шостакович. XX век". Зрителям покажут балеты на музыку Леонида Десятникова L.A.D. Урал Оперы Балет (Екатеринбург) - настоящий подарок для тех, кто любит и ценит современную хореографию.

L.A.D. - юбилейное посвящение композитору Леониду Десятникову. Его принято называть "популярным классическим композитором", а его музыку относить к постмодернизму. Эти и подобные определения не вполне точны, и чтобы оценить сочинения Десятникова, их нужно услышать.

Новые балеты на музыку, не предназначавшуюся для сцены, поставили четыре хореографа. Максим Петров - танцовщик и хореограф Мариинского театра, лауреат "Золотой Маски" 2021 года. Андрей Кайдановский живет в Австрии, в последние годы он выпустил несколько громких премьер в Москве. Максим Севагин - художественный руководитель балетной труппы МАМТ. Вячеслав Самодуров - руководитель "Урал Балета".

Музыкальный руководитель постановки - Алексей Гориболь, пианист и продюсер, постоянный исполнитель музыки Десятникова. В Самаре Алексей Гориболь выступил на фестивале "Шостакович ХХ век" в 2021 году: он и молодые звезды российской оперы исполнили редкие камерно-вокальные произведения Дмитрия Шостаковича и первую тетрадь "Еврейских песен" Мечислава Вайнберга.

В спектакле примут участие солисты оперы и мужской хор театра "Шостакович Опера Балет" под управлением главного хормейстера Максима Пожидаева.

Подробности: https://www.opera-samara.net/kontsertnye_programmy_/concert1010.html