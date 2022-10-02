На закрытии фестиваля "Шостакович. XX век" пройдут балеты-посвящение Леониду Десятникову

В воскресенье, 2 октября, в театре оперы и балета состоится закрытие фестиваля "Шостакович. XX век". Зрителям покажут балеты на музыку Леонида Десятникова L.A.D. Урал Оперы Балет (Екатеринбург) - настоящий подарок для тех, кто любит и ценит современную хореографию.
L.A.D. - юбилейное посвящение композитору Леониду Десятникову. Его принято называть "популярным классическим композитором", а его музыку относить к постмодернизму. Эти и подобные определения не вполне точны, и чтобы оценить сочинения Десятникова, их нужно услышать.
Новые балеты на музыку, не предназначавшуюся для сцены, поставили четыре хореографа. Максим Петров - танцовщик и хореограф Мариинского театра, лауреат "Золотой Маски" 2021 года. Андрей Кайдановский живет в Австрии, в последние годы он выпустил несколько громких премьер в Москве. Максим Севагин - художественный руководитель балетной труппы МАМТ. Вячеслав Самодуров - руководитель "Урал Балета".
Музыкальный руководитель постановки - Алексей Гориболь, пианист и продюсер, постоянный исполнитель музыки Десятникова. В Самаре Алексей Гориболь выступил на фестивале "Шостакович ХХ век" в 2021 году: он и молодые звезды российской оперы исполнили редкие камерно-вокальные произведения Дмитрия Шостаковича и первую тетрадь "Еврейских песен" Мечислава Вайнберга.
В спектакле примут участие солисты оперы и мужской хор театра "Шостакович Опера Балет" под управлением главного хормейстера Максима Пожидаева.
Подробности: https://www.opera-samara.net/kontsertnye_programmy_/concert1010.html
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!