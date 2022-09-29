Четыре машины обгорели ночью у дома в Тольятти

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В четверг, 29 сентября, в 02:36 в пожарную охрану Тольятти поступила информация о возгорании транспорта возле дома № 24 на ул. Механизаторов в Комсомольском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.