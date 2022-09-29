Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ будут помогать семьям военнослужащих и участников специальной военной операции

Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ расширяет свой формат. При поддержке Росмолодежи запускается обновленная платформа мывместе.рф и "горячая линия": по телефону 8-800-200-34-11 волонтеры круглосуточно будут принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.
Получить помощь психолога также можно в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste в телеграме, вайбере и ВКонтакте.
Региональные штабы #МЫВМЕСТЕ откроются во всех регионах - они станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помогать согражданам.
Волонтеры также отправятся в мобилизационные пункты, чтобы собрать первые запросы на помощь оставленным без кормильцев семьям.
Кроме того, к движению #МЫВМЕСТЕ присоединятся российские предприятия - представители бизнеса готовы делиться продукцией с семьями и фронтом, приглашать родственников мобилизованных на временно освободившиеся должности, проводить экскурсии для детей военнослужащих и организовывать другие мероприятия.
Организаторами акции стали Народный фронт, АВЦ, "Волонтеры-медики" и Российский Красный Крест.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!