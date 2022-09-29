Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ будут помогать семьям военнослужащих и участников специальной военной операции

Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ расширяет свой формат. При поддержке Росмолодежи запускается обновленная платформа мывместе.рф и "горячая линия": по телефону 8-800-200-34-11 волонтеры круглосуточно будут принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.

Получить помощь психолога также можно в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste в телеграме, вайбере и ВКонтакте.

Региональные штабы #МЫВМЕСТЕ откроются во всех регионах - они станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помогать согражданам.

Волонтеры также отправятся в мобилизационные пункты, чтобы собрать первые запросы на помощь оставленным без кормильцев семьям.

Кроме того, к движению #МЫВМЕСТЕ присоединятся российские предприятия - представители бизнеса готовы делиться продукцией с семьями и фронтом, приглашать родственников мобилизованных на временно освободившиеся должности, проводить экскурсии для детей военнослужащих и организовывать другие мероприятия.

Организаторами акции стали Народный фронт, АВЦ, "Волонтеры-медики" и Российский Красный Крест.