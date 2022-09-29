Водитель легковушки погиб в ДТП с тремя машинами на Заводском шоссе в Самаре

В четверг, 29 сентября, в Самаре участником ДТП стал 57-летний водитель Lada Priora. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, около 9:00 он ехал по Заводскому шоссе. В районе дома № 25/3 он выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Pathfinder и Chevrolet Niva.

Водитель автомобиля Lada Priora скончался на месте до приезда "скорой помощи". Водителя и пассажира Chevrolet Niva доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.