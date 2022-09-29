Водитель легковушки погиб в ДТП с тремя машинами на Заводском шоссе в Самаре

В четверг, 29 сентября, в Самаре участником ДТП стал 57-летний водитель Lada Priora. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, около 9:00 он ехал по Заводскому шоссе. В районе дома № 25/3 он выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Pathfinder и Chevrolet Niva.
Водитель автомобиля Lada Priora скончался на месте до приезда "скорой помощи". Водителя и пассажира Chevrolet Niva доставили в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...