Три человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем в Самарской области

В четверг, 29 сентября, в Приволжском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пассажирами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:30 47-летний водитель Hyundai Accent на 69 км дороги Осинки — Приволжье не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21093 под управлением 60-летнего мужчины.

В результате в больницу доставили водителя "девятки" и двух его пассажирок 57 и 68 лет.

При этом водитель Hyundai отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.