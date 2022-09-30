Три человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем в Самарской области

В четверг, 29 сентября, в Приволжском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пассажирами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 11:30 47-летний водитель Hyundai Accent на 69 км дороги Осинки — Приволжье не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21093 под управлением 60-летнего мужчины.
В результате в больницу доставили водителя "девятки" и двух его пассажирок 57 и 68 лет.
При этом водитель Hyundai отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...