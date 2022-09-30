"Т Плюс" купил акции "Тевис" за 2,2 млрд рублей

ПАО "Т Плюс" выкупило у "дочки" "Ростехнологий" - ООО "РТ-Энерго" - 100% акций АО "Тевис" за 2,2 млрд руб., сообщается в результатах торгов.

Компания "Тевис" является поставщиком тепловой энергии, холодной воды и услуг по водоотведению в Автозаводском районе Тольятти. На балансе предприятия числилось 220,6 км теплосетей, в том числе 6,9 км паропровода; почти 295 км водопроводных; более 298 км сетей бытовой и 246 км ливневой канализации; 65,5 км коллекторов; электрические сети, сети связи и телемеханики.

Первоначально акции "Тевис" выставили на продажу за 2,94 млрд руб., но эта цена никого не привлекла. На повторные торги заявился "Т Плюс", который выкупил все 644,5 тыс. акций. Стоимость одной ценной бумаги составляет 1 рубль.