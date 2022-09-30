"Т Плюс" купил акции "Тевис" за 2,2 млрд рублей

ПАО "Т Плюс" выкупило у "дочки" "Ростехнологий" - ООО "РТ-Энерго" - 100% акций АО "Тевис" за 2,2 млрд руб., сообщается в результатах торгов.
Компания "Тевис" является поставщиком тепловой энергии, холодной воды и услуг по водоотведению в Автозаводском районе Тольятти. На балансе предприятия числилось 220,6 км теплосетей, в том числе 6,9 км паропровода; почти 295 км водопроводных; более 298 км сетей бытовой и 246 км ливневой канализации; 65,5 км коллекторов; электрические сети, сети связи и телемеханики.
Первоначально акции "Тевис" выставили на продажу за 2,94 млрд руб., но эта цена никого не привлекла. На повторные торги заявился "Т Плюс", который выкупил все 644,5 тыс. акций. Стоимость одной ценной бумаги составляет 1 рубль.
Предприятие "Тевис" было создано в 1971 г., когда на базе цехов Волжского автомобильного завода учредили специализированные управления по содержанию и обслуживанию электрических, тепловых и водопроводно-канализационных сетей. Позже "Тевис" стал заниматься поставками тепла и воды, а также отведением канализационных стоков на территории Автозаводского района Тольятти. Ранее "Тевис" был собственностью ОАО "АвтоВАЗ", которое неоднократно пыталось продать актив. Наконец, по итогам проведенных в 2011 г. конкурсов его приобрела компания "РТ-Энергоэффективность", дочернее предприятие госкорпорации "Ростехнологии".
По информации ИАС Seldon Basis, уставный капитал ОАО составляет 644,53 млн руб., чистая прибыль за 2021 год - 481,36 млн руб., выручка - 2,47 млрд рублей.