16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ТЦ "Пирамида" купили свердловские бизнесмены ТЦ "Аквариум" перешел владельцам А2MED В Самаре ТЦ "Самолет" подорожал до 753 млн рублей Имущество завода "Рейд-1" вновь выставят на торги Проект перевода самарского ДК "Современник" под общепит получил поддержку

Девелопмент Строительство и недвижимость

ТЦ "Пирамида" купили свердловские бизнесмены

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговый центр "Пирамида" на ул. Ново-Садовой, 363б в Самаре купило нижнетагильское ООО "Иприт", сообщается в результатах торгов.

Напомним, актив продавали в рамках банкротства ООО "Космополис". Объект включает в себя двухэтажное здание площадью 1,6 тыс. кв. м и два земельных участка общей площадью 1,9 тыс. кв. метров. Ежегодный арендный поток составляет порядка 10,6 млн рублей.

Первоначально "Пирамиду" выставили за 102,4 млн руб. при рыночной стоимости 59,3 млн руб. (по данным оценки). Найти покупателя удалось только с третьей попытки. ООО "Иприт" готово заплатить за торговый центр чуть более 86 млн рублей.

Согласно сведениям ИАС Seldon.Basis, компания связана с деятельностью сухопутного транспорта и принадлежит Надежде Уткиной. Она также владеет ООО "Инвестиционная недвижимость", зарегистрированным в Самаре в ноябре прошлого года. Директором "Иприта" выступает Андрей Уткин. Семейный бизнес представлен несколькими компаниями в Нижнем Тагиле, которые занимаются строительством и розничной торговлей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Владимир Порохин 29 марта 2017 17:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

Фото на сайте

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6