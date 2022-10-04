ТЦ "Пирамида" купили свердловские бизнесмены

Торговый центр "Пирамида" на ул. Ново-Садовой, 363б в Самаре купило нижнетагильское ООО "Иприт", сообщается в результатах торгов.

Напомним, актив продавали в рамках банкротства ООО "Космополис". Объект включает в себя двухэтажное здание площадью 1,6 тыс. кв. м и два земельных участка общей площадью 1,9 тыс. кв. метров. Ежегодный арендный поток составляет порядка 10,6 млн рублей.

Первоначально "Пирамиду" выставили за 102,4 млн руб. при рыночной стоимости 59,3 млн руб. (по данным оценки). Найти покупателя удалось только с третьей попытки. ООО "Иприт" готово заплатить за торговый центр чуть более 86 млн рублей.

Согласно сведениям ИАС Seldon.Basis, компания связана с деятельностью сухопутного транспорта и принадлежит Надежде Уткиной. Она также владеет ООО "Инвестиционная недвижимость", зарегистрированным в Самаре в ноябре прошлого года. Директором "Иприта" выступает Андрей Уткин. Семейный бизнес представлен несколькими компаниями в Нижнем Тагиле, которые занимаются строительством и розничной торговлей.