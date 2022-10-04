В селе под Тольятти сгорел частный дом

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Во вторник, 4 октября, примерно в 3:37, начался пожар на ул. Ведащева, 87 в с. Верхнее Санчелеево Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.