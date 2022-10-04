Врио министра культуры Самарской области назначена Ирина Калягина

Врио министра культуры Самарской области стала Ирина Евгеньевна Калягина. С 2015 года она исполняла обязанности заместителя министра культуры, занималась стратегическим планированием и развитием отрасли профильного министерства.

Ирина Евгеньевна уже исполняла обязанности врио в 2019 году, когда пост покинул Сергей Филиппов. Она проработала около двух месяцев до прихода в кресло Бориса Илларионова. Можно сказать, что Ирина Евгеньевна - самый постоянный игрок в руководстве министерства культуры, где за три года уже сменились три главы.

Свою профессиональную деятельность в сфере культуры Ирина Калягина начала в музее им. Алабина, где проработала 17 лет. Имеет высшее историческое образование.

Снова в обязанности врио министра культуры Самарской области Ирина Евгеньевна вступила 4 октября - это подтвердили Волга Ньюс в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее пост главы регионального минкульта покинула Татьяна Мрдуляш, объяснив это необходимостью заняться здоровьем младшего ребенка.