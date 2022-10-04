Врио министра культуры Самарской области назначена Ирина Калягина

Врио министра культуры Самарской области стала Ирина Евгеньевна Калягина. С 2015 года она исполняла обязанности заместителя министра культуры, занималась стратегическим планированием и развитием отрасли профильного министерства.
Ирина Евгеньевна уже исполняла обязанности врио в 2019 году, когда пост покинул Сергей Филиппов. Она проработала около двух месяцев до прихода в кресло Бориса Илларионова. Можно сказать, что Ирина Евгеньевна - самый постоянный игрок в руководстве министерства культуры, где за три года уже сменились три главы.
Свою профессиональную деятельность в сфере культуры Ирина Калягина начала в музее им. Алабина, где проработала 17 лет. Имеет высшее историческое образование.
Снова в обязанности врио министра культуры Самарской области Ирина Евгеньевна вступила 4 октября - это подтвердили Волга Ньюс в пресс-службе министерства.
Напомним, ранее пост главы регионального минкульта покинула Татьяна Мрдуляш, объяснив это необходимостью заняться здоровьем младшего ребенка.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.