Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш покинула пост

В понедельник, 3 октября, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш официально покинет свой пост. Об этом она заявила сегодня в соцсетях, объяснив принятое ею решение.

"В понедельник будет мой последний рабочий день на посту министра культуры Самарский области. Так совпало, что на сложное время для нашей страны наложилось мое личное сложное время: мне нужно заняться здоровьем моего младшего ребенка. Это очень тяжелое решение, но в таких обстоятельствах, я уверена, любой меня поймет", - написала в своем аккаунте ВКонтакте Татьяна Мрдуляш.

"Самара — потрясающий регион, который возглавляет сильный лидер — Дмитрий Игоревич Азаров. Я бесконечно горжусь, что работала в этой команде и, надеюсь, сделала много хорошего. Самара — это прекрасные творческие люди, амбициозные проекты и самые красивые волжские закаты. Хочется верить, что расстаемся только на какое-то время. Пусть все будет хорошо№, - пожелала министр.

Напомним, на посту министра культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш проработала чуть более полутора лет - с 17 февраля 2021 года, когда губернатор Дмитрий Азаров на заседании правительства Самарской области представил нового министра культуры региона.