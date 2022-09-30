Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш покинула пост

В понедельник, 3 октября, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш официально покинет свой пост. Об этом она заявила сегодня в соцсетях, объяснив принятое ею решение.
"В понедельник будет мой последний рабочий день на посту министра культуры Самарский области. Так совпало, что на сложное время для нашей страны наложилось мое личное сложное время: мне нужно заняться здоровьем моего младшего ребенка. Это очень тяжелое решение, но в таких обстоятельствах, я уверена, любой меня поймет", - написала в своем аккаунте ВКонтакте Татьяна Мрдуляш.
"Самара — потрясающий регион, который возглавляет сильный лидер — Дмитрий Игоревич Азаров. Я бесконечно горжусь, что работала в этой команде и, надеюсь, сделала много хорошего. Самара — это прекрасные творческие люди, амбициозные проекты и самые красивые волжские закаты. Хочется верить, что расстаемся только на какое-то время. Пусть все будет хорошо№, - пожелала министр.
Напомним, на посту министра культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш проработала чуть более полутора лет - с 17 февраля 2021 года, когда губернатор Дмитрий Азаров на заседании правительства Самарской области представил нового министра культуры региона.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.