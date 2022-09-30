16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш покинула пост По итогам девяти месяцев 2022 года Самарская область в числе лидеров по исполнению 17 федеральных программ В Самарской области продолжают формировать бюджет В правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений Уровень кредитного рейтинга Самарской области остается высоким

Облправительство Власть и политика

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш покинула пост

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 3 октября, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш официально покинет свой пост. Об этом она заявила сегодня в соцсетях, объяснив принятое ею решение.

Фото: vk.com/tpmrdulyash

"В понедельник будет мой последний рабочий день на посту министра культуры Самарский области. Так совпало, что на сложное время для нашей страны наложилось мое личное сложное время: мне нужно заняться здоровьем моего младшего ребенка. Это очень тяжелое решение, но в таких обстоятельствах, я уверена, любой меня поймет", - написала в своем аккаунте ВКонтакте Татьяна Мрдуляш.

"Самара — потрясающий регион, который возглавляет сильный лидер — Дмитрий Игоревич Азаров. Я бесконечно горжусь, что работала в этой команде и, надеюсь, сделала много хорошего. Самара — это прекрасные творческие люди, амбициозные проекты и самые красивые волжские закаты. Хочется верить, что расстаемся только на какое-то время. Пусть все будет хорошо№, - пожелала министр.

Напомним, на посту министра культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш проработала чуть более полутора лет - с 17 февраля 2021 года, когда губернатор Дмитрий Азаров на заседании правительства Самарской области представил нового министра культуры региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2