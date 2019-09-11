16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский минкульт возглавила Ирина Калягина Губдума согласовала назначение Виктора Кудряшова главой правительства Самарской области Виктора Кудряшова утвердят на посту председателя правительства В Самаре утверждена новая схема рекламных конструкций Сергей Филиппов посетил Октябрьск - один из самых активных участников нацпроекта "Культура" в регионе

Облправительство Власть и политика

Самарский минкульт возглавила Ирина Калягина

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Временно исполняющим обязанности министра культуры Самарской области с 10 сентября назначена Ирина Калягина, в ранге замминистра возглавляющая в ведомстве департамент культурной политики.

Фото: Игорь Казановский

Соответствующее постановление 9 сентября подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Согласно документу Калягина будет руководить министерством "до назначения лица на указанную должность в установленном порядке".

Напомним, кресло министра освободилось после назначения Сергея Филиппова директором Самарского академического театра оперы и балета. Филиппов возглавлял министерство с 2015 года. После смены управленческой команды региона в 2018 г. он работал в статусе врио министра.

В апреле этого года был объявлен конкурс по поиску нового руководителя для минкульта. Однако конкурсная комиссия, проводившая отбор кандидатов, не смогла выбрать достойного претендента.

Ирина Калягина родилась 10 декабря 1964 г. в Куйбышеве. Окончила исторический факультет Куйбышевского государственного университета. Более 17 лет проработала в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина, пройдя путь от должности лектора до заместителя директора по научной работе. С 2004 г. — консультант департамента культуры министерства культуры, спорта и молодежной политики Самарской области. С 2006 г. — руководитель управления ресурсного обеспечения и межтерриториального взаимодействия министерства культуры и молодежной политики Самарской области. С 2008 года назначена заместителем министра - руководителем управления ресурсного обеспечения и межтерриториального взаимодействия министерства культуры. С 2015 г. — замминистра - руководитель департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6