Самарский минкульт возглавила Ирина Калягина

Временно исполняющим обязанности министра культуры Самарской области с 10 сентября назначена Ирина Калягина, в ранге замминистра возглавляющая в ведомстве департамент культурной политики.
Соответствующее постановление 9 сентября подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Согласно документу Калягина будет руководить министерством "до назначения лица на указанную должность в установленном порядке".
Напомним, кресло министра освободилось после назначения Сергея Филиппова директором Самарского академического театра оперы и балета. Филиппов возглавлял министерство с 2015 года. После смены управленческой команды региона в 2018 г. он работал в статусе врио министра.
В апреле этого года был объявлен конкурс по поиску нового руководителя для минкульта. Однако конкурсная комиссия, проводившая отбор кандидатов, не смогла выбрать достойного претендента.
Ирина Калягина родилась 10 декабря 1964 г. в Куйбышеве. Окончила исторический факультет Куйбышевского государственного университета. Более 17 лет проработала в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина, пройдя путь от должности лектора до заместителя директора по научной работе. С 2004 г. — консультант департамента культуры министерства культуры, спорта и молодежной политики Самарской области. С 2006 г. — руководитель управления ресурсного обеспечения и межтерриториального взаимодействия министерства культуры и молодежной политики Самарской области. С 2008 года назначена заместителем министра - руководителем управления ресурсного обеспечения и межтерриториального взаимодействия министерства культуры. С 2015 г. — замминистра - руководитель департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области.