В Сызрани в ДТП на "встречке" пострадали два человека

Во вторник, 4 октября, в 10:00 в Сызрани 42-летний водитель ВАЗ-11183 напротив дома № 18 по ул. Рабочей не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с Lada Granta под управлением 43-летнего водителя, который двигался по своей полосе, во встречном направлении.
В медицинское учреждение госпитализированы водитель автомобиля ВАЗ и 19-летняя пассажирка Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...