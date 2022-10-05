В Сызрани в ДТП на "встречке" пострадали два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 октября, в 10:00 в Сызрани 42-летний водитель ВАЗ-11183 напротив дома № 18 по ул. Рабочей не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с Lada Granta под управлением 43-летнего водителя, который двигался по своей полосе, во встречном направлении.