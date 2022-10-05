В Тольятти обнаружили тело женщины при тушении пожара

В среду, 5 октября, примерно в 4:27 начался пожар в доме №31 на ул. Ворошилова в Автозаводском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела мебель в квартире на площади 1,5 кв. м. На борьбу с огнем направили 17 человек, которые ликвидировали пожар в 4:43.

При тушении было обнаружено тело 83-летней женщины. Обстоятельства ее гибели устанавливают, также выясняют причину пожара.