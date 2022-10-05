Более 80 преподавателей Поволжья прошли обучение в Летней цифровой школе "Sber U Digital Summer"

В период летних каникул Сбер совместно со СберУниверситетом провел для преподавателей вузов и ссузов Летнюю цифровую школу "Sber U Digital Summer". Более 80 педагогов из образовательных организаций Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей прошли обучение по шести трекам.
Наибольший интерес участники проявили к трекам "наука о данных" и "кибербезопасность" - 29 и 19 человек соответственно стали участниками данных направлений. Также обучение проходило по трекам: "инжиниринг данных", "разработка на Java", "устойчивое развитие" и "цифровые финансы и бизнес-модели".
"Цифровая трансформация, которая очень активно происходит в нашей стране, предлагает широкие возможности, в том числе и с точки зрения приобретения новых компетенций. Особую актуальность получают знания в области цифровой безопасности, больших данных, разработки. Сбер обладает большой экспертизой в этих направлениях и готов делиться ей. Наши программы, созданные совместно со СберУниверситетом, пользуются признанием научного сообщества и являются наиболее актуальными, потому что в их разработке участвуют ведущие практикующие эксперты", - отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.
Напомним, в августе этого года Сбер представил образовательный маркетплейс Edutoria. Это онлайн-платформа, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На Edutoria пользователи могут приобретать актуальные навыки, повышать квалификацию и осваивать новые профессии, а компании и эксперты - бесплатно создавать и размещать курсы, тиражируя и монетизируя свои знания. Решение позволяет не просто дать людям доступ к курсам, а создать образовательные треки под разные задачи, которые могут состоять из предложений разных авторов или компаний.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.