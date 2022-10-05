Более 80 преподавателей Поволжья прошли обучение в Летней цифровой школе "Sber U Digital Summer"

В период летних каникул Сбер совместно со СберУниверситетом провел для преподавателей вузов и ссузов Летнюю цифровую школу "Sber U Digital Summer". Более 80 педагогов из образовательных организаций Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей прошли обучение по шести трекам.

Наибольший интерес участники проявили к трекам "наука о данных" и "кибербезопасность" - 29 и 19 человек соответственно стали участниками данных направлений. Также обучение проходило по трекам: "инжиниринг данных", "разработка на Java", "устойчивое развитие" и "цифровые финансы и бизнес-модели".

"Цифровая трансформация, которая очень активно происходит в нашей стране, предлагает широкие возможности, в том числе и с точки зрения приобретения новых компетенций. Особую актуальность получают знания в области цифровой безопасности, больших данных, разработки. Сбер обладает большой экспертизой в этих направлениях и готов делиться ей. Наши программы, созданные совместно со СберУниверситетом, пользуются признанием научного сообщества и являются наиболее актуальными, потому что в их разработке участвуют ведущие практикующие эксперты", - отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Напомним, в августе этого года Сбер представил образовательный маркетплейс Edutoria. Это онлайн-платформа, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На Edutoria пользователи могут приобретать актуальные навыки, повышать квалификацию и осваивать новые профессии, а компании и эксперты - бесплатно создавать и размещать курсы, тиражируя и монетизируя свои знания. Решение позволяет не просто дать людям доступ к курсам, а создать образовательные треки под разные задачи, которые могут состоять из предложений разных авторов или компаний.