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Более 80 преподавателей Поволжья прошли обучение в Летней цифровой школе "Sber U Digital Summer"

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период летних каникул Сбер совместно со СберУниверситетом провел для преподавателей вузов и ссузов Летнюю цифровую школу "Sber U Digital Summer". Более 80 педагогов из образовательных организаций Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей прошли обучение по шести трекам.

Наибольший интерес участники проявили к трекам "наука о данных" и "кибербезопасность" - 29 и 19 человек соответственно стали участниками данных направлений. Также обучение проходило по трекам: "инжиниринг данных", "разработка на Java", "устойчивое развитие" и "цифровые финансы и бизнес-модели".

"Цифровая трансформация, которая очень активно происходит в нашей стране, предлагает широкие возможности, в том числе и с точки зрения приобретения новых компетенций. Особую актуальность получают знания в области цифровой безопасности, больших данных, разработки. Сбер обладает большой экспертизой в этих направлениях и готов делиться ей. Наши программы, созданные совместно со СберУниверситетом, пользуются признанием научного сообщества и являются наиболее актуальными, потому что в их разработке участвуют ведущие практикующие эксперты", - отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Напомним, в августе этого года Сбер представил образовательный маркетплейс Edutoria. Это онлайн-платформа, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На Edutoria пользователи могут приобретать актуальные навыки, повышать квалификацию и осваивать новые профессии, а компании и эксперты - бесплатно создавать и размещать курсы, тиражируя и монетизируя свои знания. Решение позволяет не просто дать людям доступ к курсам, а создать образовательные треки под разные задачи, которые могут состоять из предложений разных авторов или компаний.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

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