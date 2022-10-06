Жительница Самарской области выращивала маки для красоты и попала под уголовное преследование

В Шенталинском районе Самарской области полицейские пришли к 61-летней женщине, у которой на участке росли маки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На клумбе у сельчанки нашли 30 кустов растения. При этом выращивание 10 и более маков считается крупным размером и влечет уголовную ответственность. При понятых растения выдернули и изъяли, а эксперты заключили, что растения содержат 282,6 г маковой соломы.

Дачница утверждает, что маки выращивала как декоративные цветы и не собиралась никому сбывать.

Но в итоге в отношении ее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере").