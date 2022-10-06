Жительница Самарской области выращивала маки для красоты и попала под уголовное преследование

В Шенталинском районе Самарской области полицейские пришли к 61-летней женщине, у которой на участке росли маки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
На клумбе у сельчанки нашли 30 кустов растения. При этом выращивание 10 и более маков считается крупным размером и влечет уголовную ответственность. При понятых растения выдернули и изъяли, а эксперты заключили, что растения содержат 282,6 г маковой соломы.
Дачница утверждает, что маки выращивала как декоративные цветы и не собиралась никому сбывать.
Но в итоге в отношении ее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере").
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️