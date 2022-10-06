РСХБ: в условиях санкционного давления российские компании идут курсом на независимость в закупочной деятельности

Сфера закупок в госкомпаниях разделилась на "до" и "после" с момента усиления санкционного давления на российскую экономику. Об этом на Всероссийской конференции в сфере закупок рассказала директор департамента закупочной деятельности Россельхозбанка Яна Лысова.
В рамках пленарной сессии "Государственный заказ — двигатель конкуренции" выступили представители ФАС РФ, Минпромторга и Минфина России, а также представители крупнейших банков и госкомпаний. Эксперты обсудили воздействия ограничительных мер на действующее законодательство в закупочной деятельности и изменения правоотношений между заказчиками и поставщиками.
"Международные экономические санкции стали переломным этапом в организации закупочных процессов. За последнее десятилетие это сильнейшая шок-терапия, которая, однако, стимулирует нас держать курс на независимость от иностранной составляющей в приобретаемой продукции. Мы организовали работу специального штаба, точечно оценивая риски по каждому проблемному случаю. В зону риска попало около 20% договоров с почти половиной стоимостного объема закупок, а также порядка 17% контрагентов. Однако мы смогли взять курс на митигацию рисков, подобрать альтернативных поставщиков и полностью обеспечили банк всем, что было запланировано", — отметила Яна Лысова.
Конференция прошла в г. Сочи и впервые была проведена по инициативе и под руководством ФАС России, объединила на своей площадке ключевых профессионалов закупочной отрасли, которые обсудили правоприменительную практику в условиях стремительно меняющихся условий в сфере закупок госкомпаний.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.