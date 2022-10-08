В Тольятти Lada Priora врезалась в автобус

В пятницу, 7 октября, в Тольятти в 17:20 произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
18-летняя девушка на автомобиле Lada Priora ехала по ул. 70 лет Октября со стороны ул. Автостроителей в направлении ул. Офицерской. В пути следования, в районе дома №90 по ул. 70 лет Октября, она не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с пассажирским автобусом "ГАЗ"
После столкновения автобус врезался в световую опору. В результате ДТП пострадали две 16-летние пассажирки Lada Priora. В автобусе находились два пассажира, которые не пострадали.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...