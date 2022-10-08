В Тольятти Lada Priora врезалась в автобус

В пятницу, 7 октября, в Тольятти в 17:20 произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

18-летняя девушка на автомобиле Lada Priora ехала по ул. 70 лет Октября со стороны ул. Автостроителей в направлении ул. Офицерской. В пути следования, в районе дома №90 по ул. 70 лет Октября, она не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с пассажирским автобусом "ГАЗ"

После столкновения автобус врезался в световую опору. В результате ДТП пострадали две 16-летние пассажирки Lada Priora. В автобусе находились два пассажира, которые не пострадали.