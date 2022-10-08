В пятницу, 7 октября, в Самаре на ул. Чкалова в ДТП пострадал пешеход, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:40 59-летний водитель на автомобиле Chevrolet Niva ехал по ул. Чкалова со стороны ул. Буянова в направлении ул. Мичурина и не уступил дорогу пешеходу.

58-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и в В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

