В Самаре на ул. Магистральной перевернулся автомобиль

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В Самаре в субботу, 8 октября, около 12:00 в районе кинотеатра "Луч" столкнулись "десятка" и Lada Vesta, сообщили очевидцы в паблике ВК ДТП 163 Самара.