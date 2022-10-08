В Самаре на ул. Магистральной перевернулся автомобиль

В Самаре в субботу, 8 октября, около 12:00 в районе кинотеатра "Луч" столкнулись "десятка" и Lada Vesta, сообщили очевидцы в паблике ВК ДТП 163 Самара.
От удара Lada Vesta опрокинулась на крышу, в ней находились 2 человека. В другой вазовской машине был только водитель.
Водитель Lada Vesta получил небольшие травмы, от госпитализации отказался.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...