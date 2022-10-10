В Самарской области власти муниципалитетов оказывают помощь семьям участников СВО

Самарская область первой в стране начала разрабатывать социальный паспорт, который будет действовать для каждой семьи военнослужащих. По поручению главы региона Дмитрия Азарова муниципальные власти и органы исполнительной власти проводят работу по выявлению потребностей в оказании помощи семьям военнослужащих.

Проблемы, в решении которых родственникам необходима помощь, фиксируются в социальном паспорте, на основании которого уже выстаивается индивидуальная траектория помощи конкретному человеку. Поставлена задача сделать все, чтобы военнослужащие не волновались за тех, кто остался дома.

"Тем, кто сегодня проявляет мужество и патриотизм, для кого защита Родины — это дело чести, окажем все меры поддержки. Особое внимание — семьям, которые временно остаются без мужского плеча. Это плечо подставим мы. Особое отношение к женам, детям защитников, помощь в любых социальных вопросах, — сегодня наша первостепенная обязанность", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

К работе в рамках социальных паспортов подключены все министерства и подведомственные учреждения, муниципальные органы власти. Помощь готовы оказывать и волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ.

Чаще всего запросы касаются оказания медицинской, психологической, материальной помощи, предоставления кредитных каникул, помощи с устройством в учебные учреждения детей дошкольного возраста и студентов, помощи в решении мелких бытовых проблем, ремонте жилых помещений.

Так, на днях в администрации Сызрани состоялась первая встреча с семьями мобилизованных граждан. На встречу были приглашены семьи, чьи мужчины призваны на службу в рамках частичной мобилизации, служат по контракту или добровольно направились для участия в спецоперации.

Глава города Анатолий Лукиенко искренне поблагодарил жён и матерей за мужество и понимание, проявленные в сложное для страны время: "Наши солдаты, как и солдаты других субъектов Российской Федерации, выполняют свой долг, защищают страну от нацистов, которые захватили власть на Украине. Это труднейшее испытание. Я благодарю каждого из вас за гражданскую позицию, за мужество и поддержку решения своих мужчин. Хочу сказать, что все они, отправившись на защиту своего Отечества, выполняют самую святую миссию на земле".

В ходе общения члены семей высказали свои тревоги и опасения, задали волнующие вопросы. Тематика обращений затрагивает различные сферы. У кого-то возникли недопонимание с работодателем, финансовые, бытовые сложности или нехватка информации. Также были обращения по вопросам трудоустройства и сохранения мер социальной поддержки. Представители профильных ведомств оперативно ответили на поступившие вопросы и приняли в работу обращения, требующие более детального разбора.

"Наверняка со многими из вас уже связывались сотрудники администрации. Прошу вас не стесняться задавать вопросы, перезванивать, если что-то не понятно. Мы создали городской штаб, в рамках которого осуществляем взаимодействие с медицинскими учреждениями, соцзащитой, образованием", — пояснила заместитель главы города по социальным вопросам Татьяна Журкина.

На встрече Светлана Н. обратилась с просьбой как можно скорее перевести внука в детский сад, который находится ближе к дому, потому что теперь некому отвозить ребенка в другой район. Представитель министерства образования заверила, что документы будут оформлены в приоритетном порядке, задержек не будет.

Также в рамках межведомственного взаимодействия был решен вопрос о предоставлении ноутбука семье Виталия С. На данный момент ребенок военнослужащего находится на госпитализации в лечебном учреждении, и ноутбук необходим ему для продолжения учебы.

Несколько вопросов поступило по линии ЖКХ. Жители попросили отсыпать дороги асфальтовой крошкой, спилить деревья, оказать содействие по исполнению УК своих обязательств. Заместитель главы по городскому хозяйству Александр Шмалько ответил, что все обращения учтены, приняты в работу.

На месте были организованы консультации в сфере опеки, здравоохранения, социального страхования, пенсионного законодательства, социальной защиты. На вопросы собравшихся о частичной мобилизации, содержании и обучении военных ответил представитель военного комиссариата. Он рассказал, что ежедневно к ним приходят десятки граждан, желающих добровольно вступить в ряды Российской Армии.

В Самаре также организуются такие встречи. На прошлой неделе свои вопросы матери и жены тех, кого недавно мобилизовали и кто совсем скоро отправится в зону СВО, озвучили на встрече с главой Куйбышевского района Самары Алексеем Коробковым. Родных интересовало, на какую поддержку они могут рассчитывать, прозвучали и вопросы личного характера.

Глава района заверил, что каждая просьба жен и матерей взята на контроль: "Важно было донести, что мы со своей стороны и вообще все органы власти весь период мобилизации, пока наши защитники защищают Родину, не оставим их без помощи, все их вопросы будут решаться максимально оперативно, что они будут пользоваться приоритетным вниманием".

Участница встречи Татьяна Т. отметила: после общения волнения улеглись, она поняла, что не одна и может рассчитывать на поддержку властей.

В каждом муниципальном образовании области в этот сложный период руководство будет держать связь со всеми семьями мобилизованных, никто не останется без внимания, обещают в областном правительстве.