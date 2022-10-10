Самарский "Союз-2.1б" вывел на орбиту спутник для Минобороны РФ

Ракета "Союз-2.1б" (производство самарского РКЦ "Прогресс") с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк, сообщает tass.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

"В понедельник, 10 октября, в 05:52 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К", — сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

В военном ведомстве пояснили, что на сопровождение ракету "Союз-2.1б" с "Глонасс-К" взяли наземные средства ВКС.

"Стартовавшая в 05:52 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 05:54 мск была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС", — сказали в министерстве.