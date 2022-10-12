Ночью в Тольятти обгорели два автомобиля

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В среду, 12 октября, в 2:55, загорелись машины у дома № 12 на ул. Революционной в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.