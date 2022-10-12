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Россельхозбанк ввёл кредитные каникулы для участников специальной военной операции и членов их семей

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 октября Россельхозбанк предоставляет каникулы по потребительским и ипотечным кредитам заёмщикам, участвующим в специальной военной операции (СВО).

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Кто может обратиться за кредитными каникулами?

Право на оформление кредитных каникул имеют военнослужащие, к которым относятся:

  • Мобилизованные граждане (в том числе индивидуальные предприниматели);
  • Проходящие военную службу по контракту граждане;
  • Добровольцы (в том числе индивидуальные предприниматели);
  • Служащие других воинских формирований и органов, в том числе в Росгвардии.

Также это право распространяется на членов их семей по кредитным обязательствам перед РСХБ.

При каких условиях есть право на кредитные каникулы?

Льготный период может быть предоставлен при одновременном соблюдении следующих условий:

  • Клиент обратился в РСХБ в течение срока действия кредитного договора, но не позднее 31.12.2023;
  • Кредитный договор заключен с РСХБ до даты мобилизации/начала участия в СВО/ заключения контракта (для добровольцев);
  • Военнослужащий участвует в специальной военной операции.

Какие документы нужны для обращения за кредитными каникулами в РСХБ?

  • Паспорт (документ, удостоверяющей личность);
  • Заявление (требование) о предоставлении льготного периода;
  • Документ, подтверждающий основание для предоставления льготного периода

(подтверждение мобилизации/участия в СВО) при их наличии на момент подачи заявления. Если такого документа нет, то его надо предоставить не позднее даты окончания льготного периода.

Как подать заявление?

  • в офисе РСХБ;
  • по телефону Контакт-центра 8 (800) 100-01-00;
  • по адресу электронной почты банка office@rshb.ru;
  • через форму "Обратная связь" на сайте банка;
  • посредством почтового отправления.

Что происходит во время льготного периода?

  • приостанавливается исполнение заемщиком своих обязательств по кредитному договору;
  • не начисляются неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств;
  • не осуществляется предъявление требования о досрочном исполнении обязательства;
  • не осуществляется обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки;
  • сумма задолженности фиксируется на дату начала льготного периода;
  • льготный период не влияет на кредитную историю.

Во время действия льготного периода проценты за пользование кредитом начисляются в следующих размерах:

  • по потребительским кредитам — по процентной ставке, равной двум третям от рассчитанного и опубликованного Банком России;
  • по ипотеке — размер процентов за пользование кредитом на льготный период не изменяется и применяется в размере и в порядке установленным в кредитном договоре.

Что будет после окончания льготного периода?

  • Срок возврата кредита продлевается на срок не менее срока действия льготного периода;
  • Погашение платежей, не уплаченных во время льготного периода, сумма процентов и просроченная задолженность (при наличии) погашаются после уплаты платежей по графику до введения в действия льготного периода;
  • Заемщик не позднее окончания льготного периода обязан сообщить кредитору о дате окончания льготного периода, в том числе по телефону.

Гид потребителя

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