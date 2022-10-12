Самарский национальный исследовательский университет отмечает 80-летний юбилей

Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королева исполнилось 80 лет. С юбилеем вуза ректора Владимира Богатырева, профессорско-преподавательский состав и студентов поздравил председатель Самарской губернской думы и Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников.

В поздравлении Геннадий Котельников подчеркнул, что университет — уникальное учебное заведение не только Самарского региона, но и всей страны. Его история стала яркой страницей в летописи отечественного образования и науки и неразрывно связана с историей российской авиации и космонавтики.

Куйбышевский авиационный институт был образован в 1942 году. Тогда в наш регион были эвакуированы многие оборонные предприятия со всей страны, в том числе 30 предприятий авиационной промышленности. Срочно требовались авиатехнические кадры, и вуз стал базой подготовки инженеров для этих предприятий.

После войны Куйбышев постепенно становился центром авиационной и космической промышленности страны, и вуз получил основной вектор развития, за эти годы став настоящим брендом качественного образования.

"Сегодня национальный исследовательский университет — это многопрофильное учебное заведение, он является опорным вузом государственной корпорации "Роскосмос" и сочетает в своём учебном процессе направления инженерного профиля с традициями классического университетского образования. Сегодня вуз — локомотив экономики региона и ориентир для всех вузов губернии: 8 институтов, 8 факультетов, 85 кафедр, 1 200 преподавателей, 16 тысяч студентов" — отметил Геннадий Котельников.

Он пожелал всему преподавателям и студентам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в жизни, науке и труде.