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Образование Общество

Самарский национальный исследовательский университет отмечает 80-летний юбилей

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королева исполнилось 80 лет. С юбилеем вуза ректора Владимира Богатырева, профессорско-преподавательский состав и студентов поздравил председатель Самарской губернской думы и Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников.

В поздравлении Геннадий Котельников подчеркнул, что университет — уникальное учебное заведение не только Самарского региона, но и всей страны. Его история стала яркой страницей в летописи отечественного образования и науки и неразрывно связана с историей российской авиации и космонавтики.

Куйбышевский авиационный институт был образован в 1942 году. Тогда в наш регион были эвакуированы многие оборонные предприятия со всей страны, в том числе 30 предприятий авиационной промышленности. Срочно требовались авиатехнические кадры, и вуз стал базой подготовки инженеров для этих предприятий.

После войны Куйбышев постепенно становился центром авиационной и космической промышленности страны, и вуз получил основной вектор развития, за эти годы став настоящим брендом качественного образования. 

"Сегодня национальный исследовательский университет — это многопрофильное учебное заведение, он является опорным вузом государственной корпорации "Роскосмос" и сочетает в своём учебном процессе направления инженерного профиля с традициями классического университетского образования. Сегодня вуз — локомотив экономики региона и ориентир для всех вузов губернии: 8 институтов, 8 факультетов, 85 кафедр, 1 200 преподавателей, 16 тысяч студентов" — отметил Геннадий Котельников.

Он пожелал всему преподавателям и студентам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в жизни, науке и труде. 

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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

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