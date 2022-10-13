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Соцподдержка Общество

ТОАЗ поддержит семьи, усыновившие сирот

ТОЛЬЯТТИ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттиазот (ПАО "ТОАЗ") продолжает реализацию программы поддержки семей, усыновивших детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2022 году гранты получат 11 семей: 8 семей из них — заводчане, 3 семьи — из Самарской области Тольятти, Большечерниговского и Ставропольского района — они воспитывают детей с особенностями развития.

Программа грантов для лиц, усыновивших детей-инвалидов реализуется с 2014 года по инициативе работников и администрации ПАО "ТОАЗ" совместно с профсоюзной организацией и финансируется за счет предприятия. Изначально она была направлена на поддержку работников, решившихся на прием в семью ребенка-сироты. Но позже программа была расширена и стала доступна для всех жителей Тольятти и Ставропольского района.

В рамках грантовой программы Тольяттиазот выплачивает ежегодно 120 тысяч рублей на ребенка-инвалида, 100 тысяч рублей — на сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей до их совершеннолетия. ТОАЗ берет на себя в том числе выплату подоходного налога.

Всего с 2014 года гранты получили 17 семей, усыновивших детей, в том числе с особенностями развития.

"Уже девятый год Тольяттиазот помогает семьям, усыновившим ребенка, улучшать жилищные условия, организовывать для детей лечение или отдых, а также оплачивать их образование. Если есть хотя бы малейший шанс, что грант от ТОАЗ поможет кому-то решиться на усыновление ребенка, — это стоит всех усилий и средств", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

Гид потребителя

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