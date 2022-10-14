"НОВАТЭК" показал производство плавучих СПГ-заводов

В Мурманской области в пос. Белокаменка пять лет назад началось строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Это первый в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа (СПГ) на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На днях "НОВАТЭК" показал производственную площадку журналистам из тех регионов, компании которых участвуют в ее строительстве. Среди них был и корреспондент "Волга Ньюс".

В 2022 г. компания "НОВАТЭК-Мурманск" (100% дочернее предприятие ПАО "НОВАТЭК") полностью завершила строительство Центра и уже достраивает первую технологическую линию по производству СПГ для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ 2".

Бетонные платформы достаточно давно используются в нефтегазовой отрасли. Но уникальность проекта ЦСКМС заключается в том, что впервые в мире реализовано строительство СПГ-резервуаров внутри бетонного основания. Отливается ОГТ, в ней устанавливаются два резервуара, на нее транспортируются 14 модулей, подключаются и синхронизируются все системы — "плавучий завод" готов к транспортировке к месторождению, где к нему подключат газопровод.

Первая линия ОГТ, за ней - сухой док

Общая схема достаточно проста. Но процесс производства, который происходит "от и до" на ЦСКМС, технологически сложен, и каждая операция, от нарезки арматуры до запуска линии, осуществляется здесь под контролем лучших специалистов и новейшего оборудования.

Площадь всего комплекса 600 га, из которых 260 га занимают производственные объекты. Кольский залив, в котором находится пос. Белокаменка, незамерзающий, и это позволяет круглогодично поставлять всю крупногабаритную продукцию. Причальный фронт длиной 700 м (четыре причала с осадкой 12-14,5 м), а вся береговая линия ЦСКМС — около 4 км. Кстати, именно здесь расположен самый большой цех на территории России: 9 млн куб. м составляет объем комплекса по изготовлению модулей.

"Сборка" модуля в сухом доке. Модуль компрессора отпарного газа, системы топливного газа, теплоносителя



В основе производства два сухих дока 415×175 метров и высотой 20 метров. В доках происходят основные процессы: изначально отливают ОГТ, затем строятся резервуары, делается инженерная подготовка для загрузки и выгрузки готовой продукции, и после этого ставится технологическая линия по сжижению природного газа.

Также в площадку входят производственные цеха, производство самих технологических линий, жилой поселок, элементы различной инженерной инфраструктуры, а также вспомогательные производственные цеха (арматурный, опалубки, механического оснащения, окрасочный, складские помещения и т. д.).

Для производства одного ОГТ требуется больше 400 тыс. тонн бетона и около 60 тыс. тонн арматуры. Производством специальных бетонных смесей, чтобы бетон был легким и прочным, занимаются четыре завода. Все машины с сырьем, которые идут в док, проходят лабораторный контроль.

Весь этот объем работ на объекте выполняют 17 тыс. человек, которые проживают тут же в вахтовом поселке. Помимо комфортных общежитий, а это 48 многоэтажных домов, там расположены спортивный комплекс, банный центр, прачечные комбинаты, столовые на 6 тыс. посадочных мест, магазины.

Вахтовый поселок, фото представлено компанией ПАО "НОВАТЭК"

В строительстве завода участвует большое количество отечественных предприятий. "Порядка 800 предприятий РФ задействованы в строительстве завода "НОВАТЭК-Мурманск" и "Арктика СПГ 2". Это создало 80 тыс. рабочих мест в России, 17 тыс. из которых — здесь", — отметил генеральный директор ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Петр Оборин.

В числе смежников и самарские предприятия. Так, АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" в 2019 г. построил первую распределительную трансформаторную подстанцию (РТП) в ЦСКМС, которая снабжает цеха ОГТ и бетонные заводы.

"Электрощит" поставил большое количество станций: это РТП-1, РТП-2 и еще 34 трансформаторных подстанции. Это большой объем в рамках всей площади производства. Данная распределительная трансформаторная подстанция (РТП-1 — прим. ред.) обеспечивает электроэнергией все производственные цеха на площадке бетонного завода", — рассказал начальник управления сопровождения строительно-монтажных работ ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Евгений Селищев.

РТП-1 производства АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара"

На территории завода также стоят дизельные аварийные электростанции. "Весь комплекс автоматизирован, и как только приходит сигнал на дизельную электростанцию с РТП-1 или РТП-2 о том, что пропало напряжение, исходя из необходимой нагрузки, включаются дизельные электростанции", — отметил Евгений Селищев.

Тольяттинское ООО "НТЦ Евровент" устанавливало вентиляционные агрегаты российского производства. Они использованы в рамках комплекса ОГТ и в цехах.

Также оборудование поставляли и поставляют компании из Челябинска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода. Например, в доках находится крановое оборудование, которое произведено в Екатеринбурге, а станции водоподготовки и водоотведения построены с использованием оборудования "Воронеж-Аква".

Производственные планы ЦСКМС расписаны до 2035 года. На сегодняшний день строительство первой линии ОГТ завершено примерно на 95%. В ближайшие месяцы будут проводиться тестирования систем и пуско-наладочные работы. В 2023 г., когда откроется навигационное окно, "плавучий завод" будет отбуксирован на Гыданский полуостров.

Для второй линии отлита ОГТ, установлена электростанция и в ближайшее время планируется установка первого модуля.

Ввод третьей очереди планируется на 2026 год.

Проект "Арктик СПГ 2"

Технологические линии на плавающих основаниях гравитационного типа, которые сейчас производятся на ЦСКМС, строятся под проект "Арктик СПГ 2". Всего для проекта предусмотрено три линии по производству СПГ. Каждая из них мощностью 6,6 млн т газа в год. Суммарный объем — 19,8 млн т СПГ. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.

Технические характеристики:

Основание: 330 на 154 м, высота 112 м (с факелом челябинского производства).

640 тыс. тонн общий вес.

В ОГТ находятся два резервуара: два для СПГ на 230 тыс. куб. м и второй — 75 тыс. куб. м для стабильного газового конденсата.

Каждая платформа представляет собой также причальную стенку: газовозам для отгрузки готовой продукции и транспортировки не требуется дополнительных причалов и специализированной инфраструктуры.